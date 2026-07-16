Cuestionan informe de la CNDH del caso Ayotzinapa que exonera al Ejército Mexicano

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una nueva controversia por su reciente postura sobre el caso Ayotzinapa, luego de deslindar a las Fuerzas Armadas de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, una conclusión que organizaciones, familiares e investigadores consideran contradictoria frente a documentos elaborados por el propio organismo en años anteriores.



La recomendación emitida por la CNDH el pasado 9 de julio, denominada como una “recomendación reivindicatoria” de las víctimas del caso ocurrido en Iguala, Guerrero, sostiene que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) no tuvieron participación en los hechos violentos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.



Sin embargo, la resolución generó cuestionamientos debido a que informes anteriores de la misma comisión habían señalado responsabilidades y omisiones de integrantes del Ejército mexicano durante los acontecimientos.

CNDH niega participación militar en desaparición de los 43 normalistas

En el documento más reciente, la CNDH establece que no existen elementos para responsabilizar a las Fuerzas Armadas por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.



“No hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de contrainsurgencia o estrategia general de los normalistas”, destacó.



Esta conclusión provocó la reacción inmediata de los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes calificaron la resolución como una “traición histórica”.



Para los padres de los normalistas, la nueva postura de la CNDH representa un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia, debido a que consideran que existen elementos que apuntan a la intervención y conocimiento de autoridades militares durante los hechos.

Tras casi 12 años del caso #Ayotzinapa, la @CNDH decidió publicar una Recomendación donde, en 876 páginas, el organismo nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del #Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos? — Centro Prodh (@CentroProdh) July 10, 2026

Informes anteriores de la CNDH señalaban responsabilidad del Ejército

Las críticas se centran principalmente en la diferencia entre la recomendación actual y documentos publicados por el propio organismo en años anteriores.



En la recomendación 15VG/2018, la CNDH señaló que existía responsabilidad de elementos del 27 Batallón de Infantería, no como autores directos de la desaparición, sino por omisiones durante la agresión contra los estudiantes.



El documento de 2018 establecía que integrantes del Ejército fueron omisos ante las solicitudes de auxilio realizadas por víctimas y familiares, además de no atender un llamado de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala.



Años después, en 2022, la Dirección General de Supervisión de la Progresividad de la CNDH elaboró un informe especial sobre esa recomendación y mantuvo la conclusión de que integrantes de las Fuerzas Armadas tuvieron algún nivel de participación en el caso.

?? Lamentable y alarmante que la CNDH deslegitime a reconocidas ONG de derechos humanos en México que acompañan a las familias del caso Ayotzinapa en su lucha por verdad y justicia. Urge más bien que el Estado mexicano avance en brindar justicia a casi 12 años de los hechos.? https://t.co/76u9byrLMX — WOLA (@WOLA_org) July 10, 2026

Uno de los investigadores que colaboró en ese análisis señaló que la responsabilidad militar no necesariamente implica que el Ejército haya ejecutado directamente la desaparición, pero sí que hubo conocimiento y actuaciones que deben ser esclarecidas.



“Sí hay una responsabilidad, si bien podríamos decir que no son los responsables directos de la desaparición de los 43 estudiantes, es innegable que las Fuerzas Armadas sí están involucradas y sabían de lo que estaba ocurriendo esa noche en Iguala”, afirmó.

Caso Ayotzinapa: señalan presencia de militar infiltrado en la Normal



Otro de los puntos que generó debate fue el caso del soldado Julio César López Patolzin, integrante del Ejército que estaba dentro de la Normal de Ayotzinapa antes de la desaparición de los estudiantes.



Alejandro Encinas Rodríguez, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa entre 2018 y 2023, afirmó que documentos oficiales acreditaban que López Patolzin operaba como un elemento de inteligencia militar dentro del plantel.



Encinas señaló que el militar estaba registrado como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) y que su presencia en la escuela tenía una finalidad de inteligencia.



No obstante, la nueva recomendación de la CNDH descarta que López Patolzin haya estado infiltrado como informante militar y sostiene que su presencia podía explicarse porque elementos castrenses también tienen la posibilidad de realizar estudios.

Información del C-4 y actuación del Ejército durante los ataques

Otro punto de controversia es el papel que tuvo el Ejército en el monitoreo de los acontecimientos ocurridos en Iguala.



La recomendación de 2018 de la CNDH señalaba que personal del 27 Batallón de Infantería tuvo acceso a información generada desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) mientras ocurrían los ataques contra los normalistas.



Ese informe coincidía parcialmente con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que también documentó la presencia de elementos militares con conocimiento de lo ocurrido.

Familiares de los 43 rechazan postura de la CNDH

Los representantes legales de las familias de los estudiantes desaparecidos rechazaron la nueva resolución del organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra.



Isidoro Vicario, representante legal de los familiares, afirmó que existen elementos documentados sobre la actuación del Ejército antes, durante y después de la desaparición.



Señaló que militares tenían conocimiento de los movimientos de los estudiantes, de las agresiones ocurridas y de información que posteriormente no habría sido entregada completamente.



Vicario acusó a la CNDH de haber perdido independencia y cuestionó que sus resoluciones respondan a intereses políticos.



“La CNDH ha jugado a sacar las recomendaciones a modo. Ha perdido la esencia del por qué fue creada la CNDH”, afirmó.

Organizaciones cuestionan autonomía de la CNDH

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos también criticaron la recomendación.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) cuestionó la autonomía de la CNDH y señaló que la resolución desacredita el trabajo de organismos nacionales e internacionales que han acompañado a las familias de los estudiantes.



La Washington Office on Latin America (WOLA) calificó como preocupante que el organismo mexicano descalifique a organizaciones que han participado en la exigencia de verdad y justicia para el caso Ayotzinapa.

Señalan posible intención de proteger imagen del Ejército

Investigadores que participaron en revisiones anteriores de la recomendación de 2018 consideraron que la nueva postura de la CNDH podría estar relacionada con el papel que actualmente tienen el Ejército Mexicano dentro de la estrategia de seguridad nacional.



Uno de ellos afirmó que existe una intención de preservar la imagen institucional del Ejército debido al creciente protagonismo que ha tenido durante los últimos años en tareas de seguridad y administración pública.



El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los episodios más controversiales de violaciones a derechos humanos en México. A más de una década de la desaparición de los 43 estudiantes, las diferencias entre autoridades, familiares y organismos de derechos humanos mantienen abierta la disputa sobre el papel que tuvieron las distintas instituciones durante aquella noche en Iguala.

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