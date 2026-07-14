Senado de México respalda a Sheinbaum en denuncias contra ICE por muerte de 17 connacionales

El Senado de México manifestó su respaldo a las acciones legales y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante autoridades de Estados Unidos tras la muerte de 17 mexicanos en territorio estadounidense durante intervenciones de autoridades migratorias. La Cámara alta pidió que los casos sean investigados con transparencia y que se determinen posibles responsabilidades.

A través de un comunicado, el Senado señaló que apoya las gestiones realizadas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades estatales, además de exigir investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

La institución legislativa destacó que, aunque reconoce la facultad de cada país para establecer sus propias políticas migratorias, ninguna medida de seguridad puede estar por encima del respeto a la vida, el debido proceso y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

Gobierno de México presenta denuncias ante autoridades estadounidenses

La postura del Senado ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que su administración presentaría denuncias ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y fiscalías estatales por la muerte de connacionales durante operativos migratorios.

La mandataria explicó que las acciones legales buscan atender presuntas violaciones a los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos, particularmente en casos registrados dentro de centros de detención y durante operativos realizados por autoridades migratorias.

Entre los expedientes mencionados se encuentra el fallecimiento reciente del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo migratorio en Houston, Texas, un caso que actualmente es investigado por autoridades locales y federales estadounidenses.

Sheinbaum indicó que las denuncias también están relacionadas con la muerte de tres mexicanos durante intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como con otros casos ocurridos en instalaciones de detención migratoria.

Sheinbaum pide al Congreso pronunciarse sobre la situación

La presidenta mexicana hizo un llamado el lunes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que los legisladores de todas las fuerzas políticas expresen una postura sobre los hechos.

“Todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos”, señaló Sheinbaum.

La mandataria insistió en que México continuará utilizando las vías diplomáticas y legales disponibles para defender los derechos de sus ciudadanos en el extranjero.

Senado dará seguimiento a investigaciones y apoyo a familias

En su pronunciamiento, el Senado informó que mantendrá un seguimiento constante del avance de las investigaciones y de la atención consular que reciben los familiares de las víctimas.

La Cámara alta adelantó que solicitará informes periódicos a las autoridades responsables con el objetivo de conocer el desarrollo de los procesos y verificar que se brinde acompañamiento a las familias afectadas.

Además, reiteró que los derechos fundamentales deben ser garantizados sin importar la situación migratoria de las personas.

México denuncia presuntas violaciones a derechos de migrantes

El Gobierno mexicano señaló que los fallecimientos de connacionales forman parte de una serie de casos registrados desde el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con autoridades mexicanas, varios ciudadanos han perdido la vida en centros de detención migratoria o durante operativos realizados por agencias estadounidenses, situación que ha generado preocupación y reclamos para reforzar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Con estas acciones, México busca que las autoridades estadounidenses investiguen cada caso, determinen responsabilidades y garanticen mecanismos de justicia y reparación para las familias de las víctimas.

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