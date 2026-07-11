DHS admite que Lorenzo Salgado no era el objetivo del operativo de ICE en Houston

La muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue generando controversia. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el hombre abatido por un agente federal no era el objetivo de la investigación que dio origen al operativo en Houston, Texas.

Una portavoz del DHS explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscaban a dos ciudadanos de Guatemala, uno de los cuales creían que viajaba en una camioneta blanca similar a la que conducía Lorenzo Salgado la mañana del martes.

Sin embargo, los presuntos objetivos no se encontraban en el vehículo.

Salgado no era la persona buscada por ICE

Según el departamento, antes de realizar la detención, los agentes verificaron que el propietario de la camioneta era Lorenzo Salgado Araujo, quien no contaba con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.

Pese a ello, el operativo continuó y terminó con un agente disparando contra el conductor.

El DHS sostiene que Salgado utilizó su vehículo como un arma e intentó atropellar a un agente federal, versión que hasta ahora no ha sido respaldada con videos u otras pruebas públicas.

Además, la dependencia confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que no existe un registro oficial del momento en que ocurrió el tiroteo.

La familia exige una investigación independiente

La revelación de que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación provocó nuevas críticas de su familia y de organizaciones defensoras de los inmigrantes.

“Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación”, declaró Ronaldo Salgado, hijo mayor de la víctima, al conocer que su padre no era la persona buscada por los agentes.

El hombre, originario del Estado de México, llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción para mantener a su familia. Sus hijos informaron que se encontraba en proceso para obtener un permiso de trabajo.

Mientras tanto, Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano de la víctima y testigo directo de los hechos, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en un centro de detención en Conroe, Texas.

La investigación continúa a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI en Houston realiza una pesquisa paralela.

El caso se produce en medio del endurecimiento de los operativos de ICE durante la administración de Donald Trump y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza, la falta de cámaras corporales y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias.

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