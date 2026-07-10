Fiscalía de Harris investiga muerte de Lorenzo Salgado a manos de ICE, a pesar de obstrucción federal

El fiscal general del condado de Harris, Sean Teare, confirmó que su oficina investiga la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin importar que se trate de oficiales federales.

Teare expuso que ha habido dificultades para acceder a la información esencial del caso, incluido un bloqueo en acceso a la escena del crimen.

“Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, indicó Teare. “Llevamos a cabo una investigación paralela donde colaboramos con las fuerzas del orden, ya sean agencias federales o nuestras agencias estatales y locales”.

En una conferencia de prensa liderada por la congresista Sylvia García (Texas), el fiscal agregó que, idealmente, tanto autoridades locales como federales colaboran en un incidente en el condado de Harris, como ha ocurrido en otros casos.

“Todos colaboramos y decidimos cuál es el resultado apropiado. Casi universalmente, es que presentamos el caso a un gran jurado y dejamos que ellos decidan”, dijo. “No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”.

El gobierno del presidente Donald Trump confirmó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan la muerte de Salgado Araujo, pero su familia y las organizaciones que los asesoran exigen una investigación independiente y justa, no del mismo gobierno federal.

El congresista demócrata Al Green, del Distrito 09 de Texas, celebró que la Fiscalía de Harris hiciera una investigación paralela de la muerte de Salgado Araujo.

“Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, dijo Green. “El señor [Salgado] Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes. Nos pertenece. Está bajo nuestra jurisdicción”.

Debieron disparar a las llantas, “no al conductor”

La representante demócrata García criticó la actuación del agente de ICE que disparó a Salazar Araujo, ya que si consideró que su vida estuvo en peligro por el auto, entonces debió disparar a las llantas, no al conductor.

García recordó las violentas operaciones de agentes migratorios en Chicago, Illinois, y Minneapolis, Minnesota, criticando que ICE pareció no aprender nada de tales acciones.

“Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE, lo siento. Así que hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, el ICE no ha aprendido nada“, expuso. “Si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, quiero decir, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no dispares al conductor”.

Acusan acciones raciales de ICE

La representante del Distrito 29 en Texas dijo que ella era “güera”, al referirse a sí misma como blanca, por lo que agentes de ICE no la detendrían, a diferencia de algunos de los colegas que la acompañaban en la conferencia de prensa, incluido Hugo Balderas, abogado de dos de los hombres detenidos el día del incidente.

“Podría pasarnos a cualquiera de nosotros, especialmente si tenemos, ya saben que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, expresó señalando a sus acompañantes. “Ya saben, se trata de asegurar que los derechos civiles estén protegidos, que los derechos humanos estén protegidos, que los derechos constitucionales estén protegidos en este país”.

García agregó que los agentes de ICE que intentaron revisar la camioneta de Lorenzo –quien iba con su hermano Víctor y sus dos trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Patoja, los tres detenidos por ICE– no llevaban una orden de arresto firmada por un juez, sino una orden administrativa, la cual usualmente firma un supervisor de la agencia migratoria.

Hugo Balderas, abogado Trinidad Rojas y Tirado Pantoja –a quienes ICE busca deportar lo antes posible– exigió la liberación de sus clientes, quienes están en el Centro de Procesamiento de Montgomery.

“Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria“, lamentó Balderas. “Creo que esto sería devastador no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Y creo que es extremadamente importante que preservemos la integridad de esta investigación”.

Balderas coincidió con la congresista García, sobre la detención de hispanos por parte de ICE.

“Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, expresó.

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