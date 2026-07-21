Juez de Texas bloquea deportación de testigo tras muerte de Lorenzo Salgado en operativo de ICE

La disputa legal por uno de los testigos del operativo de ICE que terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo dio un nuevo giro en Texas, luego de que un juez federal bloqueara temporalmente la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, quien se encontraba en el vehículo durante el incidente ocurrido en Houston.



El juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, ordenó que Pliego no pueda ser expulsado del país ni trasladado fuera de esa jurisdicción mientras la corte revisa su caso.



La decisión representa una pausa en el proceso migratorio contra uno de los hombres que podría aportar información sobre el operativo que terminó con la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, un caso que ha generado cuestionamientos sobre las acciones de los agentes federales.

Defensa rechaza que Pliego sea un riesgo

El abogado Raed González presentó una petición de hábeas corpus para solicitar la liberación de Pliego y de Daniel Tirado Pantoja, otro hombre que viajaba en la camioneta cuando ocurrió el enfrentamiento y que también permanece bajo custodia federal.



Según los documentos entregados al tribunal, Pliego no tiene antecedentes penales y lleva casi tres décadas viviendo en Estados Unidos. Su abogado señaló que reside en el país desde 1998, mantiene una relación con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos y cuatro hijastros que cuentan con ciudadanía estadounidense.



En el caso de Pantoja, la defensa indicó que vive en Estados Unidos desde 1996, tiene un hijo y una hijastra ciudadanos estadounidenses y tampoco cuenta con historial criminal.



Ambos hombres permanecen detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Montgomery, en Conroe, Texas.

El tribunal analiza la situación migratoria de testigo

La orden del juez Ellison no resuelve el caso migratorio de Pliego, pero impide que las autoridades lo deporten mientras la corte evalúa los argumentos presentados por su defensa.



El abogado sostiene que la permanencia de Pliego bajo custodia afecta su capacidad para participar en la investigación relacionada con la muerte de Salgado Araujo y cuestiona que pueda ser removido del país antes de que se aclaren las circunstancias del operativo.



Otro recurso judicial fue presentado en nombre de Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano del hombre fallecido, quien también permanece detenido por autoridades migratorias.

ICE defiende el uso de la fuerza durante el operativo

El enfrentamiento que provocó la muerte de Salgado Araujo ocurrió el 7 de julio durante un control de tráfico en Houston.



De acuerdo con ICE, Salgado Araujo, quien presuntamente no tenía autorización migratoria para permanecer en Estados Unidos, ignoró las órdenes de los agentes y utilizó el vehículo como una amenaza al intentar atropellar a un funcionario.



La agencia afirmó que el disparo ocurrió como una respuesta de defensa propia.



Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ninguna persona relacionada con el incidente y la investigación continúa abierta.



Representantes locales han cuestionado la versión oficial y han señalado que Salgado Araujo, ciudadano mexicano que vivió y trabajó en Estados Unidos durante 35 años, no era el objetivo principal del operativo.

El caso provoca críticas sobre las operaciones migratorias de ICE

La muerte de Salgado Araujo generó protestas pacíficas en Houston y llevó a algunos legisladores demócratas de Texas a pedir una revisión de las operaciones de control migratorio realizadas por ICE.



Los críticos del operativo han señalado la necesidad de mayor transparencia en los procedimientos utilizados por los agentes federales, mientras que las autoridades migratorias defienden sus acciones como parte del cumplimiento de las leyes de inmigración.

Con la orden emitida por el tribunal federal, Pliego permanecerá protegido temporalmente contra la deportación mientras avanza la revisión judicial de su caso y continúa la investigación sobre la muerte de Salgado Araujo.

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