Activistas instan a comunidades de Los Ángeles a movilizarse contra ICE

Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes instaron a las comunidades de Los Ángeles a movilizarse tras los recientes tiroteos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los que dos hombres fallecieron durante operativos con menos de una semana de diferencia.

La petición de los activistas ocurrió el 16 de julio en el sur de Los Ángeles, donde decenas de manifestantes se reunieron para exigir justicia por el fallecimiento de dos inmigrantes a causa de disparos de los agentes federales de inmigración en Texas y Maine.

En Los Ángeles, la manifestación fue convocada por la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Unión del Barrio, junto con otras organizaciones comunitarias.

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Los activistas esperan que ambos incidentes motiven cambios en las políticas federales, además de instar a los vecindarios a que organicen patrullas comunitarias que vigilen y den aviso a los residentes sobre las actividades de ICE en sus localidades.

“Muchos miembros de nuestra comunidad están siendo asesinados. Creo que muchos nos estamos dando cuenta de que es hora de unirnos y defendernos”, expresó Lizbeth, del Centro Harriet Tubman para la Justicia Social.

El 7 de julio, en Houston, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, viajaba en su camioneta con su equipo de construcción hacia una obra, cuando murió por disparos de un agente de ICE.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el trabajador hispano no era el objetivo de la operación que llevó a cabo ICE.

El 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, falleció en un tiroteo por agentes federales de inmigración que ocurrió durante un control de tráfico en Biddeford, Maine.

Como sucedió en el caso de la balacera en la que murió Salgado, el DHS también declaró que Durán Guerrero no era el objetivo de esa operación.

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A Durán Guerrero le sobreviven su esposa y su hija pequeña.

“Lo único que me queda son las fotos y una manta con nuestra foto, con los tres, que él le regaló hace unas semanas. Tengo el alma destrozada. Él lo era todo para mí”, declaró la esposa de Salgado, Karolina Rojas, por medio de un intérprete durante una conferencia de prensa.

Después de que ocurrieron los tiroteos en Texas y Maine, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que suspendería los controles de tránsito. Sin embargo, el presidente Donald Trump revocó esa decisión al día siguiente.

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“Es sumamente triste ver que personas como yo sean blanco de ataques. Estoy cansado de ver este patrón de personas baleadas y asesinadas. Uno no sabe quién será la próxima víctima. No sé si seré yo el próximo”, dijo Ramiro Sánchez, un residente del sur de Los Ángeles.

Los activistas que encabezan las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes instaron a las comunidades de Los Ángeles a que se organicen y estén preparadas ante la amenaza de redadas por parte de agentes federales de ICE.

“No importa dónde estés. Tenemos que organizarnos porque estos ataques están ocurriendo en todas partes“, aseguró Ron Góchez, líder de la Unión del Barrio.

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Los activistas dijeron que se tiene la intención de llevar a cabo manifestaciones adicionales, además de continuar con el patrullaje comunitario en las próximas semanas.

Al menos 10 personas han fallecido durante encuentros con agentes federales de inmigración desde que Trump asumió la presidencia por segunda ocasión en enero de 2025 e intensificó una campaña de control migratorio.

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