Seis detenidos en protesta por el aniversario de redadas de ICE en Los Ángeles

Al menos seis personas fueron detenidas tras una manifestación que se llevó a cabo la tarde de este sábado como protesta en el primer aniversario de que se intensificaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el centro de Los Ángeles.

Cientos de manifestantes se concentraron frente al Centro de Detención Metropolitano, en el área de Temple Street y Aliso Street, portando banderas y pancartas. Desde los primeros instantes de la reunión, se registraron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y los oficiales de la policía.

??Community Advisory??



The Incident Commander has declared an

UNLAWFUL ASSEMBLY on Alameda between Commercial/Aliso and Temple.



A DISPERSAL ORDER has been announced.



All demonstrators must leave the area immediately. — LAPD Central Division (@LAPDCentral) June 7, 2026

En un momento, la situación se volvió tensa cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentaron detener en la calle a un manifestante.

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Un video grabó a una persona cuando gritaba: “¡Mis ojos, no puedo ver!”, mientras los agentes federales utilizaban algunos productos químicos para dispersar la concentración de manifestantes.

Testigos del incidente mencionaron que hubo gritos y peleas, que dejaron sangre salpicada en la acera, conforme la situación se hizo más tensa.

Poco después de las 8.00 p.m., funcionarios del LAPD informaron del arresto de varias personas, aunque aclararon que las detenciones estaban relacionadas con “diversas actividades delictivas”.

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Después de varias horas, el Departamento de Policía la declaró como una reunión ilegal y ordenó a sus participantes que se retiraran del lugar.

La mañana de este domingo, un portavoz del LAPD confirmó que seis personas habían sido detenidas en relación con los incidentes de este sábado en el centro de la ciudad.

Oficiales arrestan a un manifestante en el centro de Los Ángeles. Crédito: Jill Connelly | AP

No se proporcionaron más detalles en relación con la identidad de los detenidos ni si enfrentaban algún tipo de cargos.

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Desde el 6 de junio de 2025, los agentes federales de inmigración comenzaron operativos en Los Ángeles y en el sur de California con el objetivo de arrestar y deportar a miembros de la comunidad inmigrante por orden de la administración Trump.

Entre las primeras redadas que ocurrieron el 6 de junio de 2025, una sucedió en Ambiance Apparel, en el distrito de la moda de Los Ángeles, donde ICE arrestó o detuvo a decenas de inmigrantes.

Las medidas de control migratorio de junio de 2025 marcaron el inicio de redadas posteriores en el sur de California.

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En respuesta, se desencadenó una serie de manifestaciones, sobre todo en el centro de Los Ángeles, por parte de miles de personas que protestaron por la presencia de los agentes de ICE, lo que llevó al presidente Trump a federalizar a la Guardia Nacional de California.

El gobierno federal argumentó que las fuerzas marciales, junto con marines del Camp Pendleton, se desplegaron con el propósito de proteger las instalaciones federales y dar apoyo a los agentes que operaban en Los Ángeles.

Las detenciones que se registraron este sábado ocurrieron unas horas después de que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, participara en un foro sobre inmigración que se organizó por el primer aniversario de las redadas en la ciudad.

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“¿Se imaginan si no hubiéramos protestado? ¿Se imaginan si nos hubiéramos quedado callados mientras ocurría este ataque tan atroz? Nuestra protesta es absolutamente crucial y tenemos que continuarla, porque jamás podremos aceptar lo que ha sucedido aquí”, expresó Bass en el foro.

Se espera que este domingo el LAPD proporcione una actualización sobre las personas que fueron arrestadas por las manifestaciones de este sábado en el centro de Los Ángeles.

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