Familia de Tucker Collins exige investigación tras pérdida de ojo en protesta en Los Ángeles

La familia de un estudiante de la Universidad del Sur de California (USC) exigió una investigación por parte de las autoridades de Los Ángeles y California después de que el joven perdió un ojo por un proyectil no letal que disparó un agente federal durante una manifestación.

En un comunicado de sus abogados, los familiares de Tucker Collins, estudiante de primer año de la USC de 18 años, solicitaron por escrito que las corporaciones policiacas de Los Ángeles y del estado inicien una investigación criminal sobre el tiroteo, que ocurrió el 28 de marzo.

Las cartas escritas por el padre de Tucker, George Collins, fueron enviadas al fiscal general de California, Rob Bonta; a la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto; al jefe del LAPD, Jim McDonnell, y a la División de Integridad del Sistema de Justicia de la fiscalía del condado de Los Ángeles.

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Los abogados de la familia Tucker mencionaron que no han recibido respuesta de ninguna de las oficinas de Los Ángeles ni de California.

“Tucker no participó en ningún acto violento, ni tampoco lo hizo nadie en su entorno inmediato. Y lo que es más importante, la Sección 13652(b)(9) establece: ‘Los proyectiles de energía cinética no deben apuntarse a la cabeza, el cuello ni a ningún otro órgano vital”, escribió el padre de Tucker en las cartas.

El 28 de marzo, Tucker Collins fue impactado por un proyectil menos letal mientras fotografiaba una protesta frente al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles.

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Tucker estaba entre la multitud sosteniendo una cámara réflex profesional de gran tamaño cuando un proyectil no letal disparado por un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le impactó en el rostro.

Por el impacto, Tucker perdió el ojo derecho. Los abogados dijeron que el cirujano, el Dr. Marcos Lemor, no tuvo más remedio que extirparle el ojo tras la fractura del hueso orbital, la rotura del globo ocular e introducir en él una sustancia plástica y metálica pesada, que se cree que era bismuto.

El estudiante de USC también sufrió desfiguración facial, en el párpado y la ceja, y probablemente una lesión cerebral traumática, por lo que tendrá que someterse a más cirugías en el futuro.

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Los defensores aseguraron que a Tucker no se le había ordenado dispersarse, no amenazaba a ningún agente y se encontraba en un lugar claramente visible, mientras los agentes del DHS estaban detrás de una valla de acero y “no corrían ningún peligro” cuando ocurrió el disparo.

“El ataque es impactante y totalmente injustificado“, declaró George Collins en sus cartas.

“Tucker llevaba una camiseta roja, mide aproximadamente 5 pies 9 pulgadas (1.75 metros) y sostenía una cámara para documentar la conducta de los agentes del DHS. Creo que el agente del DHS apuntaba a mi hijo porque estaba documentando lo que sucedía“, agregó Collins.

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El artículo 13652 del Código Penal de California, que regula el uso de proyectiles de energía cinética durante asambleas y protestas, prohíbe específicamente disparar a la cabeza de las personas a menos de que el agente se encuentre en peligro inminente.

“Las fuerzas del orden deben dejar de disparar estos proyectiles peligrosos a la cabeza de las personas en multitudes. Han causado ceguera, fracturas de cráneo, mandíbula y nariz, y traumatismos craneoencefálicos“, dijo el abogado de derechos civiles V. James DeSimeone, representante de la familia.

“Es una clara violación del código penal y la única manera de lograr que se rindan cuentas es mediante un proceso penal“, agregó el abogado.

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DeSimeone presentó el 15 de abril una demanda federal por daños y perjuicios contra el Departamento de Seguridad Nacional, que representa el primer paso para demandar a una agencia federal.

Tucker, estudiante de ingeniería astronáutica en la USC, nunca había tenido problemas con las autoridades, aseguró su padre.

“Parece existir un patrón claro de abuso de fuerza por parte del DHS en todo el país. Creo que usted puede ayudar a proteger a los habitantes de Los Ángeles demostrando que no se hará de la vista gorda ante los abusos que violan la ley de California”, escribió Collins a las distintas agencias policiales.

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La familia del estudiante dijo que los videos grabados con la cámara de Tucker y los de otras personas que documentaron el incidente muestran que los agentes federales no corrían peligro, por lo que el tiroteo estaba injustificado.

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