Juez bloquea ley de California que prohíbe a agentes federales cubrirse el rostro

Un juez federal bloqueó este lunes la entrada en vigor de una ley de California que prohíbe a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro mientras lleven a cabo operativos en el estado.

Sin embargo, los agentes tienen la obligación de llevar una identificación visible que muestre el número de su placa y la agencia a la que pertenecen.

California fue el primer estado en prohibir que los agentes del orden público usen mascarillas, tras la aprobación de una ley firmada en septiembre de 2025 después de que se intensificaron en Los Ángeles las redadas en junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).