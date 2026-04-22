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Juez bloquea ley de California que prohíbe a agentes federales cubrirse el rostro

Un juez federal impide que una ley estatal prohíba a los agentes de inmigración cubrirse el rostro; la ley fue firmada por el gobernador Newsom en septiembre

A U.S. Customs and Border Patrol agent looks on during a protest outside the Federal Building on Friday, June 13, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Wally Skalij)

Los agentes de ICE se cubren el rostro durante sus operativos en el sur de California. Crédito: Wally Skalij | AP

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Por  Ricardo Roura

Un juez federal bloqueó este lunes la entrada en vigor de una ley de California que prohíbe a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro mientras lleven a cabo operativos en el estado.

Sin embargo, los agentes tienen la obligación de llevar una identificación visible que muestre el número de su placa y la agencia a la que pertenecen.

California fue el primer estado en prohibir que los agentes del orden público usen mascarillas, tras la aprobación de una ley firmada en septiembre de 2025 después de que se intensificaron en Los Ángeles las redadas en junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En esta nota

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ICE Redadas en Los Ángeles
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