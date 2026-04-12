Manifestantes lanzan juguetes sexuales en protesta contra ICE en Los Ángeles

Cientos de juguetes sexuales fueron arrojados contra los oficiales por manifestantes durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se llevó a cabo la tarde de este sábado en el centro de Los Ángeles.

La manifestación ocurrió frente al Centro de Detención Metropolitano, en Alameda Street, donde el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró aproximadamente a las 12:30 p.m. una concentración no autorizada que causó retrasos en el tráfico entre Aliso Street y Temple Street.

⚠️Traffic Advisory⚠️



Alameda between Temple and Aliso. Demonstrators remain in the area. Please use caution when driving on Alameda and look out for pedestrians.



Multiple additional arrests have been made for vandalism. — LAPD Central Division (@LAPDCentral) April 12, 2026

Videos publicados en las redes sociales muestran a manifestantes atando juguetes sexuales a la valla que rodea la instalación federal, arrojándolos hacia los vehículos policiales y exhibiendo carteles explícitos contra la agencia federal de inmigración.

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Según publicaciones de Frontlines TPUSA, los artículos fueron enviados desde Minneapolis para la protesta de este sábado. La ciudad de Minnesota fue escenario de varios tiroteos relacionados con las agencias federales de inmigración en los que murieron dos personas.

Los manifestantes reunidos frente al Centro de Detención Metropolitano corearon consignas contra ICE y empujaban la valla perimetral de seguridad, mientras los agentes mantenían una presencia en el área.

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El LAPD declaró ilegal la concentración después de que las autoridades describieran como un comportamiento delictivo por parte de algunas de las personas que participaron en la protesta, según la División Central del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Al parecer, las autoridades de Los Ángeles emitieron órdenes de dispersión para los manifestantes y arrestaron a cinco personas por presunto vandalismo.

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El LAPD dijo que Alameda Street, entre Aliso y Temple, así como tramos cercanos de Commercial Street, permanecieron cerrados debido a la actividad policial como consecuencia de la manifestación contra ICE.

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