Comunidad exige reincorporación de maestro hispano en escuela de Los Ángeles

La comunidad escolar exigió la reincorporación de un profesor hispano al considerar que fue despedido injustamente de la Synergy Quantum Academy, escuela preparatoria en el sur de Los Ángeles.

Estudiantes, acompañados de sus padres y otros miembros de la comunidad asistieron este sábado a la reunión de la junta escolar para pedir que el profesor Ricardo López sea reincorporado como docente.

Los funcionarios escolares despidieron el 4 de febrero a López tras acusarlo de insubordinación por abrir una puerta que estaba cerrada con llave para permitir que los estudiantes salieran para unirse a una huelga en protesta por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sigue leyendo: Estudiantes que protestaron contra ICE en L.A. piden el regreso a clases de su maestro

Según López, profesor que imparte las clases de Historia de Estados Unidos, decidió abrir la puerta después de observar que los estudiantes intentaban saltar una valla del campus para acudir a la manifestación y que podían poner en riesgo su integridad.

“Para proteger a sus alumnos, hizo lo que cualquier adulto responsable haría al ver a niños en peligro“, dijo el maestro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Ron Góchez, quien asistió a la reunión de la junta escolar.

“Los protegió abriendo la puerta. Los directores optaron por no hacer lo correcto, pero él sí. Así que, en lugar de apoyar a un maestro que apoya y protege a sus alumnos, lo despidieron“, agregó Góchez.

Sigue leyendo: “¡No me lleven, tengo hijos!”: ICE arresta a madre hispana en corte en el condado de Los Ángeles

El profesor López fue despedido menos de una hora después del incidente y expulsado del campus de la escuela preparatoria.

En un comunicado, las autoridades de la escuela preparatoria refutaron la versión del profesor hispano al asegurar que, hasta el momento, no habían recibido informes sobre estudiantes lesionados en relación con las protestas contra ICE.

Los funcionarios de la escuela dijeron que, a principios de febrero, los estudiantes participaron en protestas contra los operativos de inmigración en el campus con la presencia del personal administrativo para supervisar y vigilar la seguridad de los jóvenes.

Sigue leyendo: Sheriff de Orange transfiere a 239 personas a custodia de ICE en 2025

“Respetamos el derecho de los estudiantes a expresarse y comprendemos que momentos como estos suelen reflejar inquietudes profundas”, expresaron en su comunicado.

“Nuestra responsabilidad como institución educativa es garantizar que la expresión estudiantil se produzca de manera que se proteja la seguridad de los estudiantes y se cumplan los protocolos establecidos en el campus“, agregaron.

Las autoridades escolares notificaron a las familias tras confirmar la presencia de todos sus estudiantes, quienes tenían a su disposición consejeros y personal de apoyo por si necesitaban ayuda adicional.

Sigue leyendo: DHS apela decisión de jueza que desestima deportación de un jardinero, en Orange

La Synergy Quantum Academy mencionó que colabora con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para cumplir con los procedimientos de acceso y seguridad en el campus con el fin de garantizar el bienestar de los estudiantes.

“La decisión sobre si los estudiantes pueden abandonar el campus durante la jornada escolar la toma exclusivamente la administración escolar, de acuerdo con los protocolos de seguridad del campus”, añadieron los funcionarios.

La Synergy Quantum Academy agradeció la colaboración de las familias y miembros de la comunidad, y reiteró su apoyo a los estudiantes, así como a la defensa de sus derechos mientras se mantiene un entorno de aprendizaje seguro y ordenado.

Sigue leyendo: Activistas y familiares llevan serenata a inmigrantes al centro de detención de ICE en Adelanto

En su comunicado, la escuela no informó si atenderían la solicitud de los estudiantes para reinstalar al profesor Ricardo López, o si era definitiva su destitución.

Sigue leyendo:

· Activista demanda a la policía de Los Ángeles por agresión durante protesta

· Alcaldesa Bass reúne a alcaldes para hablar del impacto de las redadas

· Entregan ayuda económica a pequeños negocios afectados por las redadas