Sindicato pide seguridad de trabajadores de Los Ángeles ante ICE durante el Mundial

El sindicato UNITE HERE Local 11, que representa a más de 32,000 trabajadores de la industria hotelera en el sur de California, considera que la presencia de agentes federales de inmigración representa condiciones peligrosas para sus agremiados.

Los representantes sindicales instaron a hoteles, estadios y negocios cercanos a los aeropuertos a negarse a recibir durante el Mundial a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según informó “Los Angeles Times”.

La petición, enviada por escrito a más de 200 empleadores, causa preocupación sobre cómo las operaciones de seguridad relacionadas con el Mundial podrían afectar las condiciones de los trabajadores en uno de los mayores centros turísticos de los Estados Unidos.

Sigue leyendo: Autoridades de Los Ángeles prohíben a los empleados de la ciudad trabajar con ICE

El sindicato emitió las cartas después de que el director interino de ICE, Todd Lyons, declaró ante un comité del Congreso que la agencia desempeñaría un papel clave en el aparato de seguridad general durante el Mundial cuando se le preguntó si se suspenderían sus operativos durante el torneo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó al personal municipal prohibir el acceso de ICE a las propiedades de la ciudad, aumentar la vigilancia de la policía sobre los agentes federales de inmigración y garantizar el cumplimiento de las nuevas restricciones estatales sobre la aplicación de la ley federal.

UNITE HERE Local 11 consideró que la presencia de los agentes de ICE y de la CBP pone en peligro a miles de empleados de hoteles y aeropuertos bajo sus contratos colectivos de trabajo, por lo que activa el derecho de los trabajadores a rechazar empleos inseguros.

Sigue leyendo: “¡No me lleven, tengo hijos!”: ICE arresta a madre hispana en corte en el condado de Los Ángeles

La alarma del sindicato ocurre después de incidentes en el sur de California y en todo el país, que incluyen tiroteos mortales que involucran a agentes federales de inmigración, lo que ha generado protestas generalizadas, con el aumento de la tensión en las comunidades.

El 14 de octubre de 2025, el condado de Los Ángeles proclamó una emergencia local tras determinar que los operativos de inmigración por parte de las agencias federales representaban un peligro extremo para la seguridad de sus residentes.

“Nuestros miembros no deben ser forzados a estar en medio de operativos de aplicación de la ley fuertemente armados”, declaró el copresidente de UNITE HERE, Kurt Petersen.

Sigue leyendo: Sheriff de Orange transfiere a 239 personas a custodia de ICE en 2025

“Nuestros contratos garantizan un lugar de trabajo seguro, y si los hoteles y estadios eligen permitir que ICE entre a sus propiedades, nuestros trabajadores tienen el derecho de retirarse“, agregó.

UNITE HERE Local 11 pidió a los hoteles, estadios y a otros lugares de trabajo que se abstengan de permitir que agentes de ICE o CBP se hospeden o utilicen sus instalaciones para organizar sus operativos durante el Mundial de fútbol.

En caso de que los empleadores decidan recibir a los agentes federales, el sindicato exige un aviso anticipado a los trabajadores y su confirmación de que podrán retirarse o negarse a laborar sin ninguna represalia.

Sigue leyendo: DHS apela decisión de jueza que desestima deportación de un jardinero, en Orange

Mientras la ciudad de Los Ángeles se prepara para recibir el Mundial en junio, el sindicato advirtió que el aumento de la actividad de las agencias federales de inmigración durante el evento ocasiona que sea urgente la preocupación por la seguridad de los trabajadores.

“Nos mantuvimos unidos para proteger a huéspedes y trabajadores durante el COVID. Debemos hacerlo nuevamente para garantizar la seguridad de nuestros lugares de trabajo y comunidades“, reiteró UNITE HERE Local 11 en su carta a los empleadores.

De acuerdo con el Consejo Estadounidense de Inmigración, los inmigrantes representan el 32.7% de la fuerza laboral de California y contribuyen a la economía del estado de diversas maneras.

Sigue leyendo: Activista demanda a la policía de Los Ángeles por agresión durante protesta

Un estudio de la UCLA demostró que, de los 10.6 millones de inmigrantes en California, 2.28 millones son indocumentados, lo que representa a uno de cada cinco inmigrantes y el 8% de todos los trabajadores del estado.

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, con la ciudad de Los Ángeles como sede de varios partidos.

Sigue leyendo:

· Alcaldesa Bass reúne a alcaldes para hablar del impacto de las redadas

· Activistas piden orden judicial por condiciones en centro de detención de ICE en Adelanto

· ICE arresta a hombre liberado por la policía en el condado de Los Ángeles