ICE arresta a hombre liberado por la policía en el condado de Los Ángeles

Agentes federales de inmigración arrestaron este lunes a un hombre que había sido liberado por el Departamento de Policía de Culver City (CCPD), en el condado de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, la policía de Culver City informó que sus oficiales arrestaron el domingo 8 de marzo a un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. El CCPD dijo que la persona también estaba en posesión de sustancias controladas y de un arma de fuego ilegal.

La policía ingresó a la persona en la cárcel, pero fue puesta en libertad este lunes 9 de marzo después de entregarle una citación por compromiso de comparecencia, como lo exige la ley.

Sigue leyendo: Solicitantes de asilo en Los Ángeles evitan audiencias por temor a deportaciones

Al momento de ser liberada, tras ser escoltada por los oficiales fuera de las instalaciones del CCPD, agentes federales de inmigración la detuvieron.

En su comunicado, el Departamento de Policía de Culver City aclaró que su personal no había sido avisado de antemano sobre la intención de los agentes federales de arrestar a la persona y que los oficiales del CCPD no ayudaron ni participaron en la detención.

Sigue leyendo: ICE arresta a hispana en California y la deporta con sus hijos a Colombia

“Es importante que nuestra comunidad sepa que el Departamento de Policía de Culver City no participa en la aplicación de la ley migratoria“, dijo la corporación.

“El CCPD cumple con la legislación de California, incluida la Ley de Valores de California (SB 54), así como con las políticas locales que prohíben el uso de recursos del departamento para ayudar a las autoridades federales de inmigración en la aplicación de la ley migratoria civil”, dijo el departamento.

Sigue leyendo: Liberan al padre de un marine de EE.UU. arrestado por ICE en Orange

La autoridad policiaca de Culver City mencionó que su enfoque está en hacer cumplir las leyes estatales y locales, así como en proteger la seguridad de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su condición migratoria.

“Seguimos comprometidos a mantener la confianza con nuestra comunidad y queremos que los residentes se sientan seguros al comunicarse con el Departamento de Policía de Culver City para denunciar delitos, buscar ayuda o cooperar con las investigaciones sin temor a que la policía local se involucre en la aplicación de la ley de inmigración“, dijo el CCPD.

Sigue leyendo:

· Proyecto de ley de California impide que oficiales policiacos trabajen con ICE

· Dos mujeres son declaradas culpables de acosar a agente de ICE en Los Ángeles

· Exigen a Universal Studios garantizar seguridad frente a operativos del ICE