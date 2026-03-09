ICE arresta a hispana en California y la deporta con sus hijos a Colombia

Una mujer hispana fue arrestada con engaños por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte de California y fue deportada a Colombia junto a sus dos hijos menores, uno de ellos con una discapacidad.

El martes 3 de marzo, Leslie Rodríguez Gutiérrez, de 28 años, acudió a una cita de inmigración en San Francisco, pensando que era de rutina, pero fue arrestada por las autoridades federales de inmigración.

“Fue llevada con engaños porque le dijeron que no tenía más que renovar fotos y fue ahí que la detuvieron”, dijo Marco, familiar de Leslie Rodríguez, en una entrevista con la cadena Univision.

Sigue leyendo: Liberan al padre de un marine de EE.UU. arrestado por ICE en Orange

La madre hispana acudió a las oficinas de inmigración con la esperanza de continuar con su proceso de solicitud de asilo político después de pasar cuatro años en el Área de la Bahía tras escapar de una relación abusiva.

Sin embargo, durante su visita a la sede de inmigración, los agentes de ICE la detuvieron a ella y a sus dos hijos, una niña de 4 años y Joseph Andrey Londono Rodríguez, de 6 años, quien tiene discapacidad auditiva.

Después de su arresto, Leslie y sus dos hijos fueron trasladados a dos centros de detención y dos días después los deportaron a Colombia.

Sigue leyendo: Proyecto de ley de California impide que oficiales policiacos trabajen con ICE

Joseph Rodríguez estaba asistiendo a la Escuela de California para Sordos en Fremont, en el Área de la Bahía.

La situación tiene preocupados a los familiares de Leslie por la condición en que se encuentran ella y sus dos hijos en Sudamérica.

“Pues, por el estado en que van a estar en Colombia, ¿verdad? El riesgo que corren allá“, agregó el familiar de la madre hispana.

Sigue leyendo: Dos mujeres son declaradas culpables de acosar a agente de ICE en Los Ángeles

Marco mencionó que, debido a las circunstancias en las que ocurrió el arresto y la deportación, Joseph no llevaba consigo sus audífonos intrauriculares, además de no tener la oportunidad de continuar con sus tratamientos médicos.

“En Colombia no existe la posibilidad de esos tratamientos; aquí él los recibía y, ahora que lo enviaron a Colombia, le están cortando su desarrollo“, expresó el familiar.

Por las condiciones en que se llevaron a cabo el arresto y la deportación de Leslie y sus dos hijos menores, líderes de California exigen a la administración del presidente Donald Trump que regrese a la familia a los Estados Unidos.

Sigue leyendo: Exigen a Universal Studios garantizar seguridad frente a operativos del ICE

El superintendente de California, Tony Thurmond, manifestó su preocupación por la deportación de Joseph y pidió el regreso del niño y de su familia al país.

“Es desgarrador que Leslie Rodríguez Gutiérrez y sus hijos hayan sido deportados, y que se trate de un niño que depende de sus audífonos y otros dispositivos médicos para sobrevivir, y que lo hayan deportado sin sus audífonos”, expresó el funcionario escolar.

“Hasta donde sabemos, se encuentra sin ningún tipo de atención médica. Desconocemos su paradero y exigimos el regreso inmediato de este menor y su familia“, agregó.

Sigue leyendo: Comunidad de San Diego no quiere que ICE practique en su ciudad

El abogado de Leslie Rodríguez, Nikolas de Bremaeker, aseguró que la madre hispana había cumplido con todas las condiciones migratorias, por lo que la detención y la deportación fueron injustificadas.

“No tienen historia criminal en ninguna parte del mundo, ellos fueron siguiendo todos los chequeos de ICE y antes de esto, con todas las audiencias de inmigración, pero ICE ignoró sus derechos en el proceso”, declaró el abogado.

Nikolas de Bremaeker dijo que, a pesar de que había una orden de deportación contra Leslie, la mujer hispana estaba cumpliendo con todas las condiciones de una orden de supervisión, lo que debía evitar una deportación inmediata.

Sigue leyendo: Comunidad de ciudad del condado de Los Ángeles pide aprobar ordenanza santuario

“ICE no separa a las familias. Los padres tienen una opción: pueden ser deportados con sus hijos o colocarlos con una persona de confianza que ellos designen“, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la deportación de Leslie Rodríguez y sus dos hijos.

“Esto es coherente con la aplicación de la ley migratoria de administraciones anteriores. Rodríguez Gutiérrez optó por ser deportada con sus hijos y regresó a su hogar el 5 de marzo“, añadió el DHS.

Sigue leyendo:

· Pastor defiende a trabajadores indígenas del ICE en Hollywood

· Trabajadora externa de SoFi Stadium despedida por amenazar a hispanos con llamar a ICE

· Representante Aguilar se reúne con víctima de ataque de CBP en San Bernardino