Hasta $30 por hora: el trabajo silencioso en EE.UU. que cada vez más latinos están aprovechando

Durante años, los trabajos de limpieza en Estados Unidos fueron vistos como una salida rápida para quienes recién llegaban. Algo transitorio, muchas veces invisibilizado. Pero en 2026 ese escenario cambió. En varias ciudades, estos empleos no solo siguen siendo una puerta de entrada al mercado laboral: también se transformaron en una fuente de ingresos más estable de lo que muchos imaginan.

Hoy, con la demanda en alza y menos mano de obra disponible en ciertos sectores, hay casos donde se puede ganar hasta $30 por hora. No es la regla, pero tampoco es excepcional. Para miles de latinos, limpiar oficinas, hoteles o edificios dejó de ser “lo que hay” para convertirse en una estrategia concreta para sostenerse, ahorrar e incluso escalar.

“Empecé ganando $15 la hora limpiando oficinas en la noche. Ahora estoy en $22 y tengo más horas”, cuenta María, una trabajadora mexicana en Houston. “Es duro, pero siempre hay trabajo”.

Esa frase resume bastante bien lo que está pasando.

Cuánto se gana limpiando en Estados Unidos en 2026

Los salarios varían mucho según el estado, la experiencia y el tipo de trabajo. No es lo mismo limpiar casas particulares que trabajar en una empresa de limpieza industrial o en un hotel.

En promedio, los ingresos se mueven en estos rangos:

Entre $14 y $18 por hora en estados del sur como Texas o Florida.

Entre $18 y $25 por hora en ciudades como Nueva York o Chicago.

Hasta $30 por hora en trabajos especializados o con experiencia, especialmente en California.

La diferencia está en tres factores clave: ubicación, tipo de cliente y si el trabajo es formal o independiente.

En ciudades grandes, donde el costo de vida es más alto, también lo son los salarios. Pero también hay más competencia.

Como no requieren estudios formales, son trabajos donde se puede empezar sin experiencia previa y tienen la ventaja del pago rápido: algunos empleos pagan semanalmente o incluso por día. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Limpieza de casas (house cleaning)

Los ingresos varían según eltipo de trabajo, la ciudad y el horario, pero en 2026 hay rangos reales que permiten orientar la búsqueda o saber si es lo que estás necesitando.

Ten en cuenta que, aunque el salario mínimo varía por estado, los trabajos de limpieza suelen pagar por encima del mínimo debido a la alta demanda, especialmente en ciudades grandes y zonas turísticas.

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Es uno de los rubros con más crecimiento, especialmente en zonas urbanas.

Entre $15 y $25 por hora.

En trabajos independientes puede subir a $30/h o más.

Limpieza de oficinas (office cleaning)

Entre $14 y $22 por hora.

Turnos nocturnos suelen pagar mejor.

Las tareas de limpieza pueden ser un trabajo de medio tiempo interesante si estás estudiando o tienes algunas horas libres. Crédito: Shutterstock

Limpieza en hoteles (housekeeping)

Entre $13 y $20 por hora.

Algunos pagan por habitación (no por hora).

Es muy buscado en ciudades turísticas y se espera que la demanda crezca fuertemente en el verano, sobre todo en las ciudades que sumarán a las vacaciones el Mundial 2026.

Limpieza en hospitales

Entre $15 y $23 por hora.

Puede requerir entrenamiento básico.

Por qué este trabajo está creciendo entre latinos

Hay varias razones que explican por qué cada vez más latinos entran en este rubro. Por un lado, la barrera de entrada es baja. No se requiere título universitario ni certificaciones complejas. En muchos casos, alcanza con experiencia básica y referencias.

Por otro, la demanda es constante. Oficinas, hospitales, hoteles y viviendas necesitan limpieza todos los días. Es un sector que no se detiene.

Además, permite cierta flexibilidad. Muchas personas combinan varios trabajos o eligen turnos nocturnos para adaptarse a su situación familiar.

Pero hay algo más: en un contexto donde otros empleos están más saturados o exigen inglés avanzado, la limpieza sigue siendo una opción accesible para quienes recién empiezan.

Trabajo para hombres y mujeres

En Estados Unidos, el trabajo de limpieza tiene una fuerte presencia femenina. Según datos del U.S. Bureau of Labor Statistics, alrededor del 55% al 60% de los trabajadores de limpieza son mujeres, mientras que los hombres representan entre el 40% y 45%.

La distribución varía según el tipo de empleo: las mujeres predominan en limpieza de casas y hoteles (housekeeping), mientras que los hombres son más frecuentes en tareas de mantenimiento y limpieza industrial o de edificios. Esta diferencia refleja no solo la segmentación del mercado laboral, sino también cómo se reparten los trabajos dentro del sector.

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El turno noche: cuando la ciudad duerme, el trabajo aparece

Una de las búsquedas que más creció es la de trabajos nocturnos. Y tiene lógica. Muchos inmigrantes combinan dos empleos o necesitan horarios flexibles. Trabajar de noche permite eso: limpiar oficinas vacías, edificios en silencio, espacios que durante el día están llenos.

Pueden ser interesantes porque a veces tienen menos competencia, horarios más flexibles y un pago ligeramente superior. En muchos casos, trabajar de noche puede sumar $1 a $3 extra por hora.

¿Desde qué edad se puede trabajar en limpieza en EE.UU.?

La edad mínima para trabajar en Estados Unidos está definida por ley federal, pero no todos los trabajos de limpieza son iguales. Hay diferencias importantes según el tipo de tarea, el horario y el lugar.

En EE.UU., según la ley federal de trabajo infantil (FLSA), la regla básica es:

14 años: edad mínima para trabajar (con restricciones).

16 años: menos limitaciones de horario.

18 años: acceso a todos los trabajos sin restricciones.

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Qué trabajos de limpieza pueden hacer menores

A los 14 y 15 años, pueden trabajar, pero con límites claros: tareas livianas (limpieza básica, orden, mantenimiento simple), horarios restringidos (fuera del horario escolar) y no pueden trabajar de noche. Ejemplo: ayudar en limpieza de pequeñas oficinas o casas (con permisos adecuados).

A los 16 y 17 años, pueden trabajar más horas y pueden hacer trabajos de limpieza más exigentes. Pero todavía hay restricciones en tareas peligrosas. Ejemplo: limpieza en hoteles o edificios (dependiendo del tipo de tarea).

Lo que NO pueden hacer menores de 18 años: usar maquinaria pesada o peligrosa, trabajar con químicos peligrosos o realizar tareas consideradas de riesgo. Esto limita ciertos trabajos de limpieza industrial o especializada.

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Dónde hay más trabajo de limpieza en 2026

Las búsquedas muestran un patrón claro:

Nueva York (especialmente Manhattan).

Florida (Miami, Orlando).

Texas.

California.

En estas zonas, la demanda es constante por turismo, oficinas y crecimiento urbano. Son lugares donde la oferta de estos trabajos es permanente por la alta rotación (tienen mucho recambio, lo que genera vacantes constantes).

Cuánto es el salario mínimo para limpieza según el estado

En estados como California, Texas y Florida, los salarios mínimos legales marcan una base, pero en la práctica los trabajos de limpieza suelen pagar más. Según datos oficiales del Bureau of Labor Statistics y agencias estatales, el rango real se ubica entre los $13 y $25 por hora, dependiendo de la ciudad, el tipo de empleo y la experiencia.

Salarios legales y datos oficiales (limpieza en EE.UU.): según los últimos datos del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), los “janitors and cleaners” cobran un promedio nacional de entre $16 y $18 por hora.

En California, el salario mínimo en 2026 es $16.00/h, pero en ciudades como Los Ángeles o San Francisco puede subir a hasta $17?$18/h. Según datos reales del mercado refieren $17 a $25/h (hay muchas zonas por arriba del promedio nacional). ¿Tentador? Dato: California paga más, pero también tiene costo de vida mucho más alto.

En Texas el salario mínimo es $7.25/h (federal, no propio), pero la paga real mercado por tareas de limpieza oscila entre $12 y $18/h. En ciudades grandes (Houston, Dallas), llega hasta $20/h, según datos de Texas Workforce Commission. Aunque el mínimo es bajo, el mercado paga más por demanda.

Florida: el salario mínimo en 2026 es $14/h en 2026, pero el valor de la hora de limpieza oscila entre 13 y $20/h. Los hoteles y el turismo impulsan la demanda, según datos del Florida Department of Economic Opportunity. Es más: Florida es uno de los estados con más crecimiento en trabajos de limpieza.

Cómo encontrar trabajo de limpieza cerca de ti

El consejo práctico más sencillo es ingresar es sumarte a una estrategia que funciona: las búsquedas “cerca de mí”. También puedes buscar en apps de empleo (Indeed, Craigslist) y en grupos de Facebook locales.

Lo que no siempre se dice

Este tipo de trabajo tiene dos caras. Por un lado, permite empezar rápido. Muchas personas consiguen empleo en pocos días, incluso sin experiencia o sin hablar inglés con fluidez. Pero también implica esfuerzo físico, jornadas largas y, en algunos casos, inestabilidad.

Hay quienes logran crecer, armar su propia cartera de clientes y ganar mejor. Otros lo usan como un primer paso mientras buscan algo distinto. Ambas historias conviven.

Pero, en un contexto donde el costo de vida sigue subiendo en EE.UU., estos trabajos temporarios cumplen una función clave: permiten generar ingresos rápidos sin requisitos complejos. Por eso crecen.

No son los trabajos mejor pagos ni son los más glamorosos. Pero son reales y sí son, hoy, de los más accesibles. Y, para miles de latinos que llegan o necesitan moverse rápido, esa diferencia lo cambia todo.

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