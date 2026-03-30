Trabajos de verano en EE.UU.: hasta $30 por hora y miles de vacantes sin experiencia

No es un rumor ni una promesa inflada: el verano 2026 en Estados Unidos ya está generando una ola de contrataciones que puede convertirse en una oportunidad concreta para miles de latinos. En sectores como restaurantes, hoteles, parques y comercio, las empresas están buscando cubrir vacantes rápido, muchas veces sin exigir experiencia previa.

El dato clave no es solo que hay trabajo. Es cuánto se puede ganar en pocos meses. En algunos casos, los ingresos superan los $4,000 mensuales combinando salario base y propinas. Pero también hay una realidad que no todos cuentan: no todas las ofertas convienen, y elegir mal puede hacer que el dinero se diluya en alquiler, transporte o gastos básicos.

Para quienes ya viven en el país y tienen permiso de trabajo, este tipo de empleo puede ser una solución inmediata para aumentar ingresos, pagar deudas o incluso ahorrar en corto plazo. La clave está en saber dónde mirar y cómo moverse antes que el resto.

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Dónde están los trabajos que más están contratando

Según el U.S. Bureau of Labor Statistics, el sector de ocio y hospitalidad lidera la creación de empleo estacional.

Las posiciones más activas:

Restaurantes (con propinas altas en temporada).

Hoteles (alta rotación en verano).

Parques temáticos y atracciones.

Tiendas en zonas turísticas.

Según la misma fuente, los estados con mayor demanda son Florida, California, Nevada y Nueva York. Y hay un extra: todas las ciudades que están vinculadas al Mundial 2026 tengan oportunidades de trabajo multiplicadas. Habrá mucho movimiento durante varias semanas, en sectores de lo más variados.

Latinos trabajando en un parque de diversiones en Estados Unidos durante la temporada alta de empleos de verano 2026. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Cuánto puedes ganar realmente (sin idealizar)

Los números son claros, pero hay que leerlos bien. Datos del U.S. Department of Labor muestran que:

Salario base: $12 a $18 por hora.

Con propinas: hasta $25–30 por hora.

Ingreso mensual realista: $2,000 a $4,000.

La diferencia la hacen las horas trabajadas y el tipo de empleo.

Cómo conseguir uno rápido: la estrategia que sí funciona

No es solo aplicar: es hacerlo mejor que el resto.

Usa plataformas como Indeed y Snagajob.

Busca términos como “ immediate hire ” o “ seasonal ”.

” o “ ”. Aplica a varias ofertas por día (clave).

Ten disponibilidad inmediata (ventaja competitiva real).

El error que más dinero hace perder.

Muchos eligen ciudades con alta demanda… pero también con costos altísimos. Ejemplo claro: trabajar en Nueva York sin alojamiento puede hacer que gran parte del salario se vaya en renta. Por eso, destinos como Orlando o zonas turísticas más accesibles pueden ser más rentables en términos reales.

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Empleos de verano 2026: una oportunidad al alcance de todos

El verano en EE.UU. no espera. Y, en este mercado, los trabajos mejor pagados no duran semanas disponibles: se ocupan rápido.

Para muchos latinos, esta temporada puede ser una oportunidad concreta de mejorar sus ingresos sin cambiar de empleo principal. Pero solo si actúan a tiempo. Porque, en 2026, con Mundial de Fútbol en puerta, el problema no es la falta de trabajo. Es no saber dónde está.

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