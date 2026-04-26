Hispano que fue detenido tras demandar a ICE es liberado en el sur de California

Un hispano que formaba parte de una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue liberado la noche de este jueves del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

Isaac Villegas Molina, residente de Pasadena, abandonó el 23 de abril la instalación de ICE en el condado de San Bernardino, una semana después de que fue arrestado por segunda vez.

Los miembros de la comunidad que manifestaron su apoyo por la liberación de Villegas Molina aseguraron que su detención estuvo vinculada a su participación en una demanda colectiva en la que se alegaba que las redadas que llevan a cabo los agentes de ICE son inconstitucionales.

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La representante de los Estados Unidos, Judy Chu, se reunió este viernes con los partidarios de Villegas Molina para protestar por las condiciones en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, que se describieron como inhumanas.

“Isaac se siente mal ahora mismo. Es porque viene de Adelanto, que es un lugar con un historial terrible. Desde que comenzó el segundo mandato de Trump, cinco personas han muerto, ya sea bajo custodia en Adelanto o poco después de ser trasladadas desde allí”, declaró Chu.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a la liberación de Villegas Molina, a quien calificó de “inmigrante indocumentado criminal”, alegando que el hispano había permanecido en el país 13 años más del tiempo que le permitía su visa de turista vencida.

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Villegas Molina fue detenido por primera vez en junio de 2025, y fue puesto en libertad tras el pago de una fianza después de que un juez determinó que no representaba un peligro para la comunidad ni existía riesgo de que se fugara.

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