Anciano dueño de lavadero de autos de Los Ángeles demanda a ICE por $50 millones

Un anciano propietario de un lavadero de autos de Los Ángeles, quien fue golpeado por agentes federales durante una redada de inmigración en septiembre de 2025, presentó este jueves una demanda federal por $50 millones de dólares.

Rafie Shouhed, de 80 años, presentó este jueves 21 de mayo la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, debido a las lesiones que sufrió el 9 de septiembre durante una redada de inmigración en su negocio, en Van Nuys.

La demanda exige una indemnización de $50 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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El día del incidente, agentes federales enmascarados irrumpieron en Valley Car Wash, en 7530 Van Nuys Boulevard, donde uno de los oficiales fue captado por cámaras de vigilancia cuando empujó a Shouhed al suelo en un pasillo.

“Agarraron a uno de mis empleados y les dije ‘ Esperen, algunos de estos tienen papeles, tienen aquí la documentación’. Y lo único que dijeron fue: ‘No se metan con ICE. Estamos aquí’. Me tiraron al suelo, y tres de ellos se me echaron encima”, relató el dueño del negocio después del incidente.

El propietario del lavadero de autos les gritó que había sido sometido a una cirugía de corazón recientemente, que tenía tres stents en el pecho, que no podía respirar y que necesitaba una ambulancia.

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Los agentes federales ignoraron las súplicas de Shouhed, quien fue esposado y trasladado al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, a pesar de que los oficiales admitieron que sabían que se había naturalizado como ciudadano estadounidense en 1980.

El anciano permaneció detenido durante 12 horas y se le negó recibir atención médica y hacer llamadas telefónicas a su familia.

“Las protecciones de los derechos civiles existen para limitar el poder del gobierno antes de que alguien sea arrojado al suelo, herido y olvidado en una celda”, declaró el abogado de derechos civiles que representa a Shouhed, V. James DeSimone, en un comunicado.

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“El Sr. Shouhed no estaba corriendo, resistiéndose ni amenazando a nadie. Lo derribaron, lo arrojaron al suelo con violencia, lo aplastaron bajo el peso de tres agentes, le pusieron una rodilla en el cuello y lo ignoraron mientras gritaba que no podía respirar”, añadió.

Mientras estuvo en la instalación federal de inmigración, Shouhed observó de primera mano las condiciones en las que se encontraba el lugar.

“Traían gente en camiones, niñas inocentes con esposas y grilletes en los pies“, expresó el dueño del lavadero de autos en una rueda de prensa en septiembre.

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Shouhed mencionó que había colchones en el suelo del baño para que la gente durmiera y que solo le dieron una botella de agua durante su estancia.

Después de ser liberado sin cargos, su hijo lo llevó de urgencia a un hospital, donde los médicos lo trataron por síntomas posteriores a una conmoción cerebral traumática, múltiples costillas magulladas, lesiones graves en los codos y contusiones.

A más de ocho meses del incidente, los abogados dijeron que Shouhed continúa sufriendo dolor físico, trauma psicológico y secuelas de la lesión cerebral traumática.

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En la demanda se alega agresión, lesiones, violación de la Ley Bane de California (Sección 52.1 del Código Civil), indiferencia deliberada ante una condición médica grave en violación de la Decimocuarta Enmienda, infligir intencionalmente angustia emocional y más.

Además, la demanda también denuncia que el DHS, el ICE y el CBP mantienen políticas y prácticas que toleran y justifican el uso de fuerza excesiva.

“Tenemos la intención de exigir responsabilidades a los agentes federales cuando perjudican a una persona inocente y luego actúan como si la Constitución no les fuera aplicable. El daño que le infligieron al Sr, Shouhed es profundo, duradero y le ha cambiado la vida”, expresó DeSimone.

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El abogado mencionó que las acciones de los agentes violaron la Constitución, la Ley de Derechos Civiles de California y la decencia humana básica.

“Esto no fue un acto policial, fue una agresión contra un hombre mayor en violación de sus derechos civiles. Nuestra democracia no puede sobrevivir si los agentes federales actúan por encima de la ley”, reiteró el abogado.

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