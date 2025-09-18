Agentes de ICE golpean y arrestan a hombre de 80 años, dueño de un autolavado en LA (Video)

Rafie Shouhed, un hombre de 80 años y propietario de Valley Car Wash, en Los Ángeles, fue golpeado y arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante una redada que hacían en el negocio, el pasado 9 de septiembre.

Nuevas imágenes del operativo han sido difundidas y se aprecia el momento exacto en que el adulto mayor es derribado dos veces, de forma agresiva, y luego termina arrestado por los uniformados.

Según el dueño del autolavado, cinco de sus empleados fueron detenidos durante el operativo de ICE, tratándose presuntamente de inmigrantes sin documentación para residir en Estados Unidos.

El hombre de 80 años fue atendido en un hospital

“Agarraron a uno de mis hombres y les dije: ‘Esperen, algunos de estos tienen papeles, tienen la documentación aquí’. Y lo único que dijeron fue: ‘No se metan con ICE. Estamos aquí’, comentó Rafie Shouhed, de acuerdo con KTLA.

“Me tiraron al suelo y tres de ellos se me echaron encima y se sentaron encima de mí”, añadió el hombre, que tras ser liberado fue atendido en un hospital por un codo dislocado, costillas rotas y contusiones en ambos brazos.

La familia de Shouhed aseguró que demandará al gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado que agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron “un operativo migratorio selectivo en Van Nuys, California, que resultó en el arresto de cinco inmigrantes indocumentados, de Guatemala y México”.

La agencia también señaló que el propietario de Valley Car Wash, de nacionalidad estadounidense, “obstaculizó el operativo y fue arrestado por agredir y obstaculizar a un agente”.

