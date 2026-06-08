Trabajadores de lavaderos de autos conmemoran primer aniversario de redadas de ICE en Los Ángeles

Trabajadores de lavaderos de autos conmemoraron este lunes el primer aniversario de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

Los empleados, acompañados de familiares y defensores del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos (CLEAN), ofrecieron una conferencia de prensa en el Crenshaw Imperial Car para compartir sus experiencias tras los operativos de inmigración, que se intensificaron el 6 de junio de 2025.

“Sacaron a mi esposo del trabajo, lo retuvieron durante días sin una llamada telefónica ni un abogado, lo obligaron a firmar su propia deportación y lo enviaron a México“, declaró Noemí, esposa de uno de los trabajadores afectados en los operativos de inmigración.

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“Ahora, mis cuatro hijos y yo tendremos que pagar las consecuencias de esa injusticia durante la próxima década mientras se revise nuestra petición”, agregó Noemí, en un comunicado de prensa de CLEAN.

La madre hispana aseguró que las familias no pueden esperar 10 años para obtener justicia cuando fue el gobierno federal el que violó su derecho al debido proceso en primer lugar.

Mario, otro de los trabajadores afectados en un lavadero de autos por una redada de inmigración, aseguró que pasó 33 años construyendo una vida en este país, donde educó a tres hijos y trabajó en este sector durante 13 años.

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“En agosto pasado, me detuvieron y me obligaron a dormir en un suelo frío durante una semana sin manta, cepillo de dientes ni atención médica básica para el hombre herido que yacía a mi lado”, recordó Mario.

“Me negué a firmar mi deportación y sigo luchando, pero los costos legales están arruinando a mi familia. Necesitamos que la gente entienda que ser liberado no es lo mismo que ser libre”, agregó el trabajador latino.

El 6 de junio de 2025, las agencias federales de inmigración intensificaron las redadas dirigidas principalmente a miembros indocumentados de la comunidad inmigrante en Los Ángeles y en varios condados del sur de California.

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Los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen como uno de sus principales objetivos para llevar a cabo sus redadas los lavaderos de autos, lugares donde es habitual que laboren inmigrantes, algunos de ellos indocumentados.

Después de los primeros incidentes, el Centro de Apoyo a Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN se movilizó para hacer frente a la crisis, lo que ayudó a conseguir la liberación de más de 40 empleados de estos centros laborales.

La organización CLEAN apoya a los trabajadores de lavaderos de autos afectados por las redadas de ICE. Crédito: Damian Dovarganes | AP

También se brindó apoyo financiero de emergencia y asistencia legal a los trabajadores detenidos, con riesgo de ser deportados.

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La organización CLEAN dijo que los trabajadores de lavaderos de autos que fueron liberados y regresaron a sus hogares se enfrentan a obstáculos para encontrar empleo, crecientes costos legales y una casi total ausencia de recursos locales y estatales para apoyar su recuperación.

“Como una de las organizaciones líderes en el apoyo a los trabajadores de lavaderos de autos tras las operaciones de ICE en Los Ángeles, CLEAN presenció, de primera mano, cómo estas acciones policiales sembraron el terror el año pasado“, dio la directora ejecutiva de CLEAN, Flor Meléndrez.

“El crecimiento de nuestro movimiento se vio impulsado por la cruel persecución de ICE contra los trabajadores más vulnerables de la ciudad“, agregó la directora ejecutiva de CLEAN.

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La organización estima que hay unos 500 lavaderos de autos en el condado de Los Ángeles, que emplean a unos 10,000 trabajadores, la gran mayoría de ellos inmigrantes.

CLEAN dijo que, hasta junio de este año, se han allanado al menos 107 lavaderos de autos, con la detención de al menos 373 trabajadores, en su mayoría latinos.

La organización mencionó que los legisladores están considerando una propuesta de presupuesto estatal, respaldada por CLEAN, que crearía un Fondo de Emergencia para el Control de la Inmigración.

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Los recursos del fondo se destinarían a proporcionar una compensación económica a trabajadores que hayan perdido su salario por acciones federales de control migratorio, o a sus familiares si alguien es detenido o deportado. El presupuesto estatal debe estar finalizado antes del 15 de junio.

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