ICE arresta a 11 personas, incluidos tres mariachis, en California

Al menos 11 personas, entre las que estaban tres miembros de un grupo de mariachi, fueron arrestadas el domingo 21 de junio durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los festejos del Día del Padre en Santa Bárbara.

De acuerdo con el diario “Santa Barbara Independent”, el operativo ocurrió antes de las 7:00 a.m. en barrios del oeste y este de la ciudad, donde se observó la presencia de siete vehículos que se cree que eran ocupados por agentes federales de ICE.

Activistas de S.B. Resiste, una de las varias organizaciones que monitorean la actividad de los agentes federales de inmigración en toda la región, reportaron que entre nueve y once personas fueron arrestadas durante los operativos del domingo.

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Los activistas mencionaron que, entre los detenidos, se encontraban tres músicos de un grupo de mariachi, que fueron detenidos en el área de la intersección de San Pascual Street y Mulberry Street en la madrugada del domingo.

Las versiones difieren sobre si estaban ofreciendo una serenata a los padres, como parte de una tradición mexicana conocida como “Serenata a nuestro padre”, o si estaban en camino para hacerlo, según Katia Trujillo, integrante del grupo de activistas S.B. Resiste.

Se mencionó que un cuarto miembro del grupo de música regional mexicana logró escapar de los agentes de ICE.

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A unas cuadras de distancia, en San Pascual Street y Sola Street, una mujer que monitorea los operativos de ICE, fue presuntamente rociada con gas pimienta por un agente federal que aprovechó que la ventana trasera de su auto estaba abierta.

Según los informes, los agentes también detuvieron a un ciudadano estadounidense durante el operativo del domingo, pero lo liberaron en un hospital de Oxnard, en el condado de Ventura, donde fue tratado por lesiones después de que, según se informó, se hizo evidente que era ciudadano estadounidense.

Se acusó que los autos de ICE alcanzaron velocidades de 80 millas por hora (128 km/h) mientras circulaban por San Andrés Street, en dirección a la salida de Mission Street hacia el Freeway 101 durante la madrugada.

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Posteriormente, los agentes federales hicieron maniobras peligrosas con sus vehículos bajo el paso elevado del freeway durante unos 15 minutos.

Los activistas que seguían de cerca las actividades de ICE aseguraron que los agentes ingresaron al freeway a una velocidad superior a las 100 millas por hora (160 km/h).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado oficial en relación con el operativo en Santa Bárbara durante el Día del Padre.

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La jefa del Departamento de Policía de Santa Bárbara, Kelly Gordon, dijo que no fueron notificados con antelación sobre los operativos de los agentes de ICE y que tampoco recibieron llamadas sobre las actividades de inmigración.

“No recibimos ninguna notificación de que ICE estuviera en la ciudad. No recibimos ninguna llamada de servicio desde la 1:00 a.m., que se pareciera remotamente a lo que se alegaba en el oeste”, expresó Gordon.

“Por supuesto, eso no significa que no haya sucedido, solo que ni ICE ni la comunidad nos notificaron“, agregó la jefa de la policía de Santa Bárbara.

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La agencia federal no ha divulgado públicamente detalles sobre sus actividades del domingo ni las identidades de las personas detenidas.

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