Representantes de California exigen investigación sobre represalias en centro de ICE en Adelanto

Representantes de California exigieron una investigación sobre los informes de que varios detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto sufrieron represalias por una huelga de hambre y por una reunión con miembros del Congreso a principios de este mes.

Los representantes Pete Aguilar (CA-33), Judy Chu (CA-28) y Jimmy Gómez (CA-34) enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que se lleve a cabo la investigación sobre las presuntas represalias contra inmigrantes que permanecen bajo custodia.

I joined @RepJudyChu and @RepJimmyGomez to demand DHS Secretary Mullin immediately investigate reports of retaliation against detainees at the Adelanto ICE Facility for their hunger strike protesting unsafe conditions and for meeting with us during an oversight visit. pic.twitter.com/hA8q2wb1uM — Rep. Pete Aguilar (@RepPeteAguilar) June 18, 2026

El 1 de junio, miembros del Congreso acudieron a las instalaciones de ICE en Adelanto, condado de San Bernardino, donde se reunieron con varias de las personas que permanecen bajo custodia de la agencia federal de inmigración.

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Los detenidos describieron una situación preocupante en la instalación, que incluía malos tratos, condiciones inseguras y acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica esencial.

Previo a la visita, los congresistas tuvieron conocimiento de que varios detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones inhumanas que hay en el centro de procesamiento, informes que fueron confirmados por las personas con las que se entrevistaron.

Después de la visita de supervisión, las oficinas del Congreso se comunicaron con ICE para exigir una explicación completa y exhaustiva sobre estos incidentes perturbadores y del trato hostil infligido a los detenidos.

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Los congresistas instaron al secretario de Seguridad Nacional a que aclare las acusaciones sobre los castigos denunciados y exigieron que los responsables rindan cuentas por el trato inhumano y las represalias contra los inmigrantes bajo custodia en Adelanto.

“Cualquier denuncia de represalias contra un detenido en un centro de detención de ICE es preocupante y justifica una investigación, pero resulta especialmente alarmante si dichas represalias se originaron en reuniones con miembros del Congreso que supervisan un centro de ICE“, dijeron en su escrito.

“Reunirse con los detenidos es un componente importante de cualquier visita de supervisión a un centro de detención y proporciona información valiosa y completa a los miembros”, agregaron los representantes de California en su carta.

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Los congresistas reiteraron que las denuncias deben investigarse exhaustivamente y, de comprobarse su veracidad, corregirse y exigir responsabilidades a los implicados.

Para leer la carta completa de los representantes de California enviada al secretario de Seguridad Nacional, puede consultar este enlace.

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