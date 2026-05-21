Detenidos en Adelanto inician una huelga de hambre y denuncian condiciones ‘inhumanas’

Para nadie es un secreto que las condiciones en el Centro de Detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, no son buenas, y parece que la situación está empeorando, según revelaron inmigrantes detenidos que han iniciado una huelga de hambre para llamar la atención sobre las condiciones en las que viven y que han descrito como “inhumanas”.

Desde el viernes de la semana pasada, los rumores empezaron a circular en redes sociales sobre el inicio de una huelga de hambre en el Centro de Detención de Adelanto.

El martes, los defensores de la coalición “Shutdown Adelanto”, confirmaron que 20 detenidos del centro Desert View Annex, una de las tres instalaciones operadas por GEO Group en Adelanto, iniciaron la huelga en la que se han negado a comer, han evitado las compras en la tienda del centro y han limitado las llamadas telefónicas.

Otros reportes confirmaron ayer por la mañana que, en total, alrededor de 40 hombres participan en la huelga entre Adelanto y Desert View Annex.

“Mi esposo dijo que en los últimos meses les han servido poquita comida y que cada vez las porciones son menos, dice que hay gente enferma y que sufre problemas de desnutrición”, declaró Eva, esposa de un hombre detenido en Desert View Annex y quien está participando en la huelga. “Para prepararse para la huelga, muchos compraron vitaminas como suplemento para quienes no van a comer”.

Según las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, las huelgas en ambos centros se produjeron a raíz de un nuevo informe sobre los centros de detención de ICE en California, publicado por la Fiscalía General de California, en el que se describían las condiciones como “crueles, inhumanas e inaceptables”.

Durante sus inspecciones, el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que su equipo encontró evidencia de atención médica inadecuada y escuchó innumerables testimonios sobre condiciones inquietantes, inseguras e antihigiénicas, así como sobre la falta de productos de primera necesidad.

Cruces de madera con los rostros de los detenidos fallecidos en el centro de detención de Adelanto. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: The Inland Coalition for Immigrant Justice | Cortesía

En una rueda de prensa virtual que se llevo a cabo el miércoles por la mañana, Caleb Soto, abogado de la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON), quien representa a personas actualmente detenidas en el centro de detención de Adelanto, afirmó que visita las instalaciones cada semana y que ha escuchado múltiples testimonios sobre las condiciones dentro de los centros de detención.

“Veo cómo los detenidos se deterioran semana tras semana”, dijo Soto. “La comida que se les dan no aporta casi ningún valor nutricional. Las citas médicas pueden tardar semanas o incluso meses en ser aprobadas, y a menudo duran 60 segundos y terminan con la prescripción de Tylenol, Advil o incluso un sobre de sal. Las personas con enfermedades graves no reciben tratamiento y he visto a gente envejecer ante mis ojos en cuestión de meses”.

‘Es horrible’

Durante una visita a Adelanto la semana pasada, un hombre con quien La Opinión habló, cuyo nombre no compartiremos por motivos de seguridad, comentó sobre la falta de comida. Describiendo lo que muchos han señalado: que, en los últimos meses, las porciones se han reducido. También afirmo que cuando ha pedido ser visto por un doctor por sentirse mal o por un dolor de cabeza, solo le han dado una pastilla de Tylenol.

“Es horrible. El mes pasado hubo una ocasión en la que me sentía muy mal: tenía fiebre, me dolían el brazo y la cabeza, y el dolor era insoportable”, dijo el señor durante la vista. “Le rogué al guardia que me llevara con el doctor, pero dijo que no y solo me dieron una pastilla, que no hizo nada”.

Eva, quien ha estado en comunicación con su esposo, dice que él entró al centro de detención con una condición en el dedo, por la cual se le recetó fisioterapia, pero dentro del lugar no ha recibido tratamiento para su mano.

“Ya le está afectando la mano hasta el codo”, declaró Eva. “Le pidió a uno de los guardias que lo cambiaran a la cama de abajo porque le costaba subir a la de arriba por su brazo, y le dijeron que rellenara una nota médica, y que un médico podía decidir si eso era necesario”.

Activistas y otros miembros de la comunidad durante una vigilia celebrada frente al centro de detención de Adelanto en marzo. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La Opinión se puso en contacto con DHS para preguntar sobre las condiciones en el interior del centro, la huelga de hambre y otras quejas de los detenidos, pero negaron que se esté realizando una protesta de este tipo.

“Falso. No hay ninguna huelga de hambre en Adelanto. Y aclaramos que, durante las huelgas de hambre, ICE sigue proporcionando tres comidas al día, que se entregan en la habitación del extranjero detenido, así como un suministro adecuado de agua y otras bebidas”.

Los defensores de los derechos humanos llevan mucho tiempo documentando y verificando las condiciones que prevalecen en el interior del centro de detención. De hecho, a principios de este año, una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes presentó una demanda federal en nombre de los detenidos, en la que exigía mejorar las condiciones en el centro de detención. Desde entonces, la coalición ha solicitado una orden judicial de urgencia para evitar que se produzcan más daños.

En la rueda de prensa los organizadores dijeron que las personas participando en la huelga de Adelanto han planteado varias peticiones.

“Una reforma del sistema de fianzas, una atención médica y de salud mental adecuada, comida nutritiva, una rendición de cuentas real por las muertes, el derecho a organizarse y a comunicarse con el exterior sin temor a represalias y, en última instancia, el cierre total de Adelanto”, afirmó Jacky, de la organización Defend Migrant Workers.