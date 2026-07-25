Caso de Lorenzo Salgado da un giro tras resultado que contradice la versión de ICE

La investigación por la muerte de Lorenzo Salgado, el inmigrante mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, dio un giro luego de que la Fiscalía del condado de Harris confirmara que la sustancia encontrada en su camioneta de trabajo no dio positivo a drogas ilícitas.

La información, difundida por CBS News, contradice las sospechas iniciales planteadas por autoridades federales, que habían señalado que el material localizado en el vehículo podía ser metanfetamina.

Fiscalía descarta droga

La oficina del fiscal Sean Teare informó en un comunicado que los análisis realizados a la sustancia arrojaron un resultado negativo.

“Podemos confirmar que la sustancia encontrada en la camioneta de Lorenzo Salgado Araujo dio negativo en la prueba de narcóticos/drogas ilícitas”, indicó la Fiscalía, que agregó que la familia fue notificada de los resultados por considerar que tenía derecho a conocerlos.

Aunque las autoridades no ofrecieron más detalles debido a que la investigación continúa, el hallazgo coincide con lo sostenido desde un principio por los familiares del trabajador de la construcción, quienes afirmaban que se trataba de sal granulada utilizada para preparar una bebida con electrolitos y soportar las altas temperaturas durante la jornada laboral.

Familia cuestiona versión oficial

El caso ha generado un intenso debate desde el pasado 7 de julio, cuando ICE aseguró que Lorenzo Salgado utilizó su camioneta como arma durante un intento de detención, versión que fue rechazada por los ocupantes del vehículo, quienes permanecen bajo custodia migratoria.

Tras conocerse el resultado de las pruebas, David Donatti, abogado de la ACLU de Texas, criticó la actuación de las autoridades federales.

“Lorenzo Salgado Araujo debería seguir vivo hoy (…) Esa búsqueda ha demostrado lo que la familia siempre afirmó: Lorenzo era un hombre trabajador que construyó hogares para familias de Houston”, señaló.

Las investigaciones continúan

De acuerdo con el medio citado, el FBI, la oficina de asuntos internos de ICE y la Fiscalía del condado de Harris mantienen investigaciones paralelas sobre el tiroteo.

El fiscal Sean Teare ha señalado que, si las indagatorias encuentran evidencia de posibles delitos, está dispuesto a presentar cargos contra los agentes involucrados.

Mientras tanto, los hijos de Lorenzo Salgado, ciudadanos estadounidenses, mantienen su exigencia de justicia y recuerdan a su padre como un hombre dedicado al trabajo y a su familia.

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