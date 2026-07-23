El complejo proceso legal que debe enfrentar la familia de Lorenzo Salgado Araujo tras muerte a manos de ICE

WASHINGTON.- Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la familia evalúa sus opciones legales, que incluyen un reclamo formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque se trata de un proceso complejo.

“Típicamente cuando ICE alza algo así, una maldad como lo que hemos visto, una persona queda herido, por ejemplo, o en un caso así, donde una persona se muere, no es tan fácil”, reconoció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Esa organización ha apoyado desde el inicio a la familia de Salgado Araujo, asesinado en Houston, Texas, durante una parada vehicular de agentes migratorios.

“Uno no puede ir directamente a la corte y hacer una demanda, por ejemplo”, lamento Proaño. “Lo que tienen que hacer es, se llamó un FTCA claim”, indicó.

Ese proceso se sustenta la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), el cual permite a los particulares demandar al gobierno de los Estados Unidos por lesiones, daños a la propiedad o fallecimiento causados ​​por negligencia de empleados federales. El proceso debe iniciar en forma administrativa, en este caso ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Es un reclamo por DHS, que es una forma, un formulario que uno tiene que llenar exactamente con lo que pasó, con toda la información y también [incluir cuál debería ser] la compensación por esa maldad”, agregó Proaño. “Y el DHS, entonces ellos tienen seis meses para recibir, verificar, investigar la información que ellos reciben”.

Proaño agregó que este trámite es tardado y no siempre se obtiene la respuesta deseada, incluso la agencia responsable no siempre responde en seis meses, aunque puede haber presión para ello. Si la respuesta no es favorable, en este caso para la familia de Salgado Araujo, entonces podrá presentar una demanda ante un tribunal.

“Después de esos seis meses, si recibes una respuesta y no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, entonces sí puedes acudir a la corte, hacer una demanda”, acotó. “Ellos [los familiares de Salgado Araujo] sí van a tener la oportunidad de hacer una demanda en una corte, adelante de unos jurados. Pero va a tomar mucho, mucho tiempo y están comenzando ese proceso ahora”.

¿Y dónde están los agentes responsables?

Proaño comparó el caso de Salgado Araujo con el de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, quien fue asesinado por un agente de ICE plenamente identificado. En el caso de los presuntos responsables de la muerte de Salgado Araujo se desconoce quiénes son, lo que podría complicar el reclamo de señalar a alguien en particular.

“Inmediatamente después que esto pasó con Lorenzo, unas cosas pasaron. Número uno, los agentes que estaban ahí y que dispararon a Lorenzo desaparecieron, punto. Nadie sabe quiénes son, la agencia tampoco ha compartido esa información, eso es muy importante”, expuso Proaño en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

Dijo que los agentes migratorios en las fotos junto a la camioneta de Salgado Araujo –de donde se detuvo a otras tres personas— son oficiales que llegaron después.

“Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, no confiamos en ICE, no confiamos en DHS”, lamentó Proaño, quien reconoce que tampoco en la investigación federal que se realiza sobre el caso.

A Salgado Araujo le sobreviven su esposa y tres hijos adultos, quienes luchan por hallar a los responsables de la muerte de su padre, un inmigrante de 52 años que estaba en proceso de obtener la Residencia Permanente Legal o Green Card, tenía un negocio de construcción y no tenía historial criminal.