¿Tendrá un costo político la crueldad migratoria de Trump?

Las secuelas de las muertes de dos inmigrantes latinos a manos de agentes de ICE en Houston y Maine, respectivamente, siguen poniendo en entredicho las versiones oficiales de las autoridades migratorias y, de paso, ilustran por qué incluso en el tema migratorio, los republicanos parecen estar perdiendo su ventaja ante los demócratas.

Muertes que reabren el debate

La violencia de la campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump alcanzó uno de sus peores momentos en los operativos en Minneapolis cuando dos ciudadanos estadounidenses también murieron a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en hechos separados. Estos no eran inmigrantes y ni ser ciudadanos los protegió de unos agentes volátiles y mal entrenados cuyo énfasis en cumplir con cuotas de arrestos los lleva a pisotear derechos y a ocasionar muertes.

Estos eventos llevaron al pueblo estadounidense a catalogar la política migratoria de Trump como excesiva, demasiado violenta. En el marco de las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota, 65% de los estadounidenses opinaron que la política migratoria de Trump “va demasiado lejos”.

Ahora las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán Guerrero plasman esos excesos y los detalles que emergen no dejan bien paradas a las autoridades migratorias.

En el caso de Salgado, se dio a conocer que la sustancia que se ocupó en su vehículo no eran drogas ilícitas. Aunque Salgado no era buscado por los agentes, el gobierno afirmó que una “sustancia” en su camioneta, que podrían ser “metanfetaminas”, justificó la intervención con su vehículo que culminó en su muerte.

CBS News informó que la oficina del fiscal del condado de Harris, Texas, Sean Teare, indicó que “podemos confirmar que la sustancia encontrada en la furgoneta de Lorenzo Salgado Araujo ha dado negativo en las pruebas de narcóticos o drogas ilícitas”.

“Hemos informado a la familia de Salgado Araujo porque consideramos que tenían derecho a saberlo”, señala el comunicado.

La interrogante es si se presentarán cargos contra los agentes involucrados que alegan que Salgado utilizó su camioneta como “arma” y por eso lo abatieron a tiros. Un juez ordenó la liberación de uno de los tres pasajeros que acompañaban a Salgado de un centro de detención de ICE por ser testigo de una investigación en curso.

Encuestas muestran cambio político

En el caso del joven colombiano Joan Sebastián, se reportó que el agente que le disparó presuntamente tenía un historial de violencia incluso contra sus dos exesposas y de todos modos aprobó el entrenamiento de ICE.

La Associated Press (AP) reportó que, según familiares, el agente “tiene un historial de comportamientos aterradores y violentos”. “Le acusan de haber agredido a las mujeres de su entorno a lo largo de los años, y una de ellas facilitó a la AP un mensaje de voz del invierno pasado en el que él le decía que pensaba que alguien debería cortarle el cuello”, reportó la agencia.

El zar de la frontera, Tom Homan, dijo en CNN que “si eso es cierto, no creo que hubiera debido aprobar la verificación de antecedentes”.

Para Johan es demasiado tarde. La interrogante es, una vez más, si habrá rendición de cuentas o si se culpará a la víctima por su propia muerte.

Un sondeo de Fox News arrojó que por primera vez los demócratas superan a los republicanos 50% sobre 49% en el manejo del tema migratorio. Aunque es un punto, esa ventaja republicana en inmigración era de ocho puntos apenas en abril, según la encuesta.

Quizá los excesos y la violencia de la política migratoria sean un factor pues ha tocado de cerca a comunidades a través del país cuando pierden a un vecino, a un trabajador, al cuidador de sus padres o de sus hijos enfermos como está ocurriendo ahora mismo con los haitianos que perderán su TPS y con ello sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación.

Es decir, el efecto dominó de una detención o deportación no se limita a esa persona afectada sino que repercute en familias, amistades, empleadores, la comunidad y en el propio fisco que deja de recibir el pago de impuestos.

El mismo sondeo arrojó bajos índices de aprobación para Trump en diversas áreas, particularmente economía, salud, inflación, desigualdad de ingresos y política exterior.

Con ese complicado panorama como trasfondo, Trump alude al “fraude electoral” en su intento de interferir en los comicios.

Quizá a menos de 100 días de las elecciones de medio tiempo, los votantes ya le tomaron la medida a Trump.

El reto de los demócratas es convencer a esos votantes desafectos de que votar por ellos y no quedarse en casa es la mejor alternativa.

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