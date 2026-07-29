Newsom acusa al presidente Trump de persecución política

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó al presidente Donald Trump de ejercer una persecución política en su contra.

En un comunicado, el gobierno de California hizo referencia a documentos judiciales federales y mensajes de texto internos que recientemente fueron publicados y dejan ver que la redada de inmigración del 14 de agosto de 2025 fue una maniobra política mientras Newsom tenía una conferencia de prensa.

NEW: Donald Trump’s own DHS agents admitted it UNDER OATH!



The president deliberately sent masked, heavily armed ICE agents to target our campaign kickoff on democracy.



They terrorized a community. A man selling strawberries was arrested for this disgusting political theater.? — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 29, 2026

La oficina de Newsom dijo que, según las pruebas presentadas ante un tribunal, el personal de Investigaciones de Seguridad Nacional describió la redada del 14 de agosto como “una agenda política” que apartó a los agentes de otras actividades de aplicación de la ley.

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“Empleados de la propia agencia de inmigración de Trump dejaron constancia por escrito: recibieron la orden de atacar un mitin político, una táctica propia del dictador”, declaró el gobernador de California en el comunicado.

“No estaban persiguiendo delincuentes peligrosos ni realizando operativos selectivos; sus superiores querían montar un espectáculo. El gobierno federal jamás debería utilizarse como arma contra los opositores políticos ni sus familias“, agregó Newsom.

El gobernador aseguró que esto constituye un abuso de poder, por el que todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política, deberían estar profundamente preocupados.

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La oficina del gobernador incluyó ejemplos de los mensajes de texto internos, que ocultaban el nombre de los autores, y que fueron divulgados ante un tribunal.

“Gavin Newsom estaba dando una rueda de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta donde se celebraba la rueda de prensa. Arrestaron a un par de personas afuera y se quedaron allí para llamar la atención de los medios“, se menciona en uno de los mensajes de texto.

Uno de los autores de los mensajes dijo que los sacaron del Home Depot y de un lavadero de autos para llevar a cabo la redada en el lugar cercano a la conferencia de prensa de Newsom.

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“Nos dijeron que debíamos colaborar en operativos selectivos. Eso no es un operativo selectivo. Era simplemente una estrategia política“, presenta uno de los mensajes divulgados.

“Marcharon hasta la rueda de prensa de un gobernador demócrata. Parecía ser puramente político. No parecía haber una buena base operativa para hacerlo. Para mí, parecía una acción política”, expresó uno de los agentes en una declaración jurada que acompañó los mensajes de texto internos.

Para el gobierno de California, el operativo que llevaron a cabo los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 14 de agosto de 2025 en el centro de Los Ángeles no fue una casualidad.

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En su comunicado, los funcionarios estatales dijeron que la redada ocurrió mientras se debatía públicamente sobre una propuesta de redistribución de distritos electorales para contrarrestar la que se llevaba a cabo por el gobierno republicano de Texas.

“El momento y el propósito descritos por los agentes plantean serias dudas sobre si se utilizó a las fuerzas del orden federales para manipular la narrativa política en el punto álgido del debate electoral”, expresaron.

Newsom aseguró que los documentos judiciales publicados contradicen directamente las reiteradas afirmaciones públicas de la administración Trump de que la redada de inmigración no tenía ninguna relación con el gobernador de California.

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La oficina del gobernador dijo que las revelaciones surgieron después de que Newsom advirtiera repetidamente que la administración Trump utilizaba a las fuerzas del orden federales como arma contra opositores políticos.

Newsom exigió al Departamento de Justicia (DOJ) federal que entregara documentos sobre su investigación con motivaciones políticas, además de condenar los esfuerzos sin precedentes del DOJ dirigidos tanto contra él como contra miembros de su familia.

Además de exponer el perfil político, el gobierno de California dijo que los documentos judiciales mostraron que los agentes federales hicieron comentarios racistas y ofensivos contra personas latinas e inmigrantes.

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El gobierno de Newsom dijo que las políticas migratorias de la administración Trump separaron a familias y arrestaron a padres cuando iban en camino a sus trabajos.

“Ciudadanos estadounidenses e inmigrantes han sido detenidos injustamente. Californianos han sido deportados injustamente. Comunidades han sido aterrorizadas por redadas indiscriminadas. Empresas han perdido ingresos y empleados”, expresaron los funcionarios estatales.

Para Newsom y su gobierno, la revelación de los documentos judiciales y los mensajes de texto demuestran que las acciones federales no eran en favor de la seguridad pública, sino que instrumentalizaban a las fuerzas del orden federales para obtener réditos políticos.

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La administración Trump no ha emitido ningún comentario en relación con las declaraciones del gobernador de California.

Puede consultar en sus enlaces la declaración jurada y los mensajes de texto internos.

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