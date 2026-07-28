Fiscal federal de Los Ángeles pide retirar cargos contra líder sindical David Huerta

El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó este lunes que se retire la causa penal contra el líder sindical David Huerta, quien fue arrestado en junio de 2025 cuando protestaba por las medidas migratorias de la administración Trump en Los Ángeles y el sur de California.

La fiscalía federal de Los Ángeles pidió desestimar el caso contra Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California (SEIU), que representa a más de 750,000 trabajadores, entre conserjes y agentes de seguridad.

Funcionarios del gobierno federal dijeron que solicitarán que el caso contra Huerta sea archivado en las próximas semanas si Huerta cumple con las condiciones de su libertad condicional y no vuelve a tener problemas con la ley.

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Huerta declaró que, en su detención, fue derribado y rociado con gas pimienta mientras ejercía su derecho constitucional a protestar. El líder sindical presentó el caso en su contra como parte de una “instrumentalización” más amplia del sistema judicial.

“Nunca hubo un caso real, solo un intento de castigarme y silenciarme por ejercer mis derechos constitucionales”, declaró David Huerta en un comunicado.

“Seguiré ejerciendo mis derechos constitucionales y protestando contra cada abuso que cometa esta administración, y continuaré trabajando para construir un país que trate a las familias inmigrantes y a todos los trabajadores con la dignidad que merecen”, añadió.

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Previamente, la fiscalía federal en Los Ángeles había reducido el cargo de obstrucción a la justicia, que es un delito grave, a un delito menor.

Al solicitar desestimarlo por completo, el DOJ se retracta totalmente de un proceso judicial que había anunciado ampliamente en las redes sociales tras el arresto de Huerta, que ocurrió hace más de un año.

Representa el revés judicial más reciente para el DOJ, que ha tenido dificultades en todo el país para procesar a personas acusadas de obstaculizar o agredir a agentes federales durante las manifestaciones contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Los fiscales federales en Los Ángeles aseguraron que no arrestan a personas por protestar pacíficamente, y añadieron que el líder sindical hispano fue acusado de interferir con una orden judicial de registro, y que ha cumplido con los términos de su fianza durante más de un año.

“De conformidad con un acuerdo suscrito con nuestra oficina, si el Sr. Huerta continúa cumpliendo con los términos de su libertad provisional, esperamos que la causa penal en su contra sea desestimada por completo a finales del próximo mes“, dijeron los funcionarios en un comunicado.

David Huerta fue arrestado en junio de 2025 mientras protestaba por las redadas de ICE, que intensificó desde el 6 de ese mes sus operativos contra la comunidad inmigrante en Los Ángeles y otros condados del sur de California.

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El líder sindical fue detenido en medio de las protestas por las acciones migratorias de la administración Trump, que llevaron al gobierno a federalizar la Guardia Nacional de California y a los marines para desplegarlos en las calles de Los Ángeles.

Las autoridades federales dijeron que Huerta se sentó frente a una puerta de acceso para vehículos e incitó a otros a caminar en círculos para intentar impedir la entrada y salida de agentes.

También se le acusó de resistirse cuando un agente le ordenó que se retirara y lo sujetó para apartarlo del camino de un vehículo.

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Tras el arresto de Huerta, líderes sindicales y defensores de los derechos de los inmigrantes protestaron en todo el país y exigieron su inmediata liberación.

Líderes demócratas en el Senado, como Chuck Schumer y Adam Schiff, también se unieron a las críticas por el arresto del presidente del sindicato SEIU de California y exigieron una explicación sobre la detención.

“Resulta profundamente preocupante que un ciudadano estadounidense, líder sindical y miembro respetable de la comunidad de Los Ángeles siga detenido por el gobierno federal por ejercer su derecho a observar los operativos de control migratorio“, expresaron los senadores.

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David Huerta fue liberado el 9 de junio de 2025 después del pago de una fianza de $50,000 dólares.

El fiscal federal adjunto de Estados Unidos en Los Ángeles, Bill Essayli, declaró que no importaba quién estuviera protestando.

“Si obstaculizas a los agentes federales, serás arrestado y procesado“, advirtió Essayli.

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En octubre de 2025, la fiscalía federal en Los Ángeles redujo el cargo contra Huerta a un delito menor. Ese mismo mes, un juez inhabilitó a Essayli para varios casos, al determinar que había permanecido como fiscal federal interino más tiempo del permitido por la ley.

Técnicamente, Essayli actualmente es el primer fiscal federal adjunto en Los Ángeles.

“Este caso, al igual que otros, buscaba silenciar las críticas a las acciones indebidas de la administración Trump en materia de inmigración“, consideraron los abogados de Huerta, Abbe Lowell y Marilyn Bednarski.

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Los abogados mencionaron que la presentación de este lunes demuestra que el presidente del sindicato SEIU y otros críticos no se iban a dejar silenciar ante sus protestas.

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