Distrito escolar de Los Ángeles enfrenta drástica caída en su matrícula

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) comenzó este lunes el año escolar 2026-2027, pero lo hizo con una drástica caída en su matrícula estudiantil, una situación que ocurre en otros distritos escolares de California.

La matrícula estudiantil del LAUSD alcanzó su punto máximo en el ciclo escolar 2002-2003, cuando se registraron 724,113 estudiantes.

Sin embargo, desde entonces, el número de estudiantes tiene un drástico descenso, hasta alcanzar una matrícula de 375,661 estudiantes para el ciclo escolar 2026-2027.

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La caída en la matrícula se vio afectada también desde el pasado año, por el impacto en las comunidades inmigrantes que tuvieron las redadas de ICE en Los Ángeles y el sur de California, que se intensificaron desde junio de 2025.

Ante la constante amenaza de detención por parte de los agentes federales de inmigración, muchos padres de familia de la comunidad inmigrante optaron por dejar de enviar a sus hijos a las escuelas.

El entonces superintendente del distrito escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, declaró que los campus eran espacios seguros para los estudiantes inmigrantes, un mensaje que tenía el propósito de que los padres tuvieran confianza de enviar para sus hijos a clases.

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A pesar del llamado de los funcionarios escolares, la asistencia de los estudiantes no se recuperó, debido a la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los alrededores de los campus.

La caída en la matrícula comienza a preocupar a las familias que mantienen a sus hijos en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, por los problemas de financiamiento que también tienen las instituciones educativas.

Jovanna Mendoza Machad, quien tiene a sus dos hijos en la Corona Avenue Elementary School, en Bell, ha visto cómo los programas escolares se han visto afectados por la falta de estudiantes.

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El año pasado, el programa de arte extraescolar de su hijo Asher fue cancelado después de una semana, mientras que en la antigua escuela de su hijo Diego, su clase de jardín de infantes se fusionó con un programa preescolar.

“Si tienes menos alumnos, tienes menos ingresos“, declaró la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Great Public Schools Now, Anna Ponce, en una entrevista con la cadena ABC.

Ponce consideró que California necesita hacer cambios en la forma en que financia sus escuelas públicas.

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“Como sociedad, debemos determinar si vamos a comprometernos o no con la promesa de una educación de alta calidad“, añadió Ponce.

Actualmente, la entrega de recursos se basa en los datos de matrícula y asistencia de estudiantes. Ponce aseguró que esa fórmula perjudica a las escuelas que necesitan funcionar independientemente de si todos sus alumnos asisten a clases.

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