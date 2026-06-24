LAUSD restringe tiempo ante pantallas a estudiantes de Los Ángeles

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aprobó este miércoles una de las limitaciones para sus estudiantes de tener tiempo frente a las pantallas más estrictas del país.

El consejo escolar ratificó este martes la política integral, que comenzará a implementarse en el próximo año académico del segundo distrito escolar más grande de los Estados Unidos.

La implementación completa de la restricción del tiempo frente a las pantallas comenzará a aplicarse a principios de 2027.

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Esta medida forma parte del esfuerzo por establecer límites al uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes, con el propósito de promover un aprendizaje más práctico.

El LAUSD no permitirá el uso de pantallas hasta que los alumnos estén en segundo grado, y se aplicará un límite de 60 minutos desde segundo hasta quinto grado. Los alumnos de secundaria tendrán un límite semanal de seis horas, y los de bachillerato, de diez horas.

“Durante el COVID, los dispositivos se convirtieron en una línea de vida necesaria y, prácticamente de la noche a la mañana, se dejaron de lado los limites de tiempo de pantalla para garantizar que cada niño tuviera acceso a la tecnología para seguir aprendiendo”, dijo Nick Melvoin, miembro del consejo escolar.

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Según un comunicado de prensa, el LAUSD dijo que la nueva política restrictiva exige salvaguardias integrales y apropiadas para el desarrollo en materia de tecnología educativa en todos los niveles escolares.

Entre las disposiciones se incluyen la eliminación del uso de dispositivos para los alumnos más jóvenes, así como la prohibición del uso de plataformas de transmisión de video por parte de los estudiantes.

El distrito escolar de Los Ángeles también exige que todos los contratos existentes de tecnología para las aulas sean revisados y detallados en un informe público.

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El límite en el tiempo de uso de pantalla se suma a la prohibición de teléfonos celulares inteligentes que implementó el LAUSD desde el año pasado.

De acuerdo con algunos médicos, los niños que pasan demasiado tiempo frente a las pantallas pueden quedar expuestos a problemas de salud en los años siguientes.

“Pueden tener efectos físicos, como que los niños no salgan a la calle, hagan menos ejercicio o tengan un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad. También tiene muchos efectos psicológicos y emocionales”, dijo el pediatra Dr. Alok Patel, en una entrevista con la cadena ABC.

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Sin embargo, algunos críticos de la nueva política argumentaron que afectará a los estudiantes que no tienen acceso a ordenadores o tecnología en sus respectivas casas.

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