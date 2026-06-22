Carvalho renuncia como superintendente del LAUSD tras investigación del FBI

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, presentó su renuncia a los miembros de la Junta de Educación, según confirmaron los funcionarios del distrito.

La renuncia de Carvalho ocurre cuatro meses después de que agentes del FBI allanaron su domicilio y su oficina en la sede del distrito como parte de una investigación relacionada con contratos del distrito escolar y un proyecto fallido de chatbot de inteligencia artificial vinculado al LAUSD.

“Ha sido un gran honor servirles“, escribió Carvalho en su carta en la que anuncia su dimisión y que está dirigida a estudiantes, familias, maestros y personal del LAUSD.

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De acuerdo con Carvalho, su renuncia es para permitir que las escuelas se puedan centrar en su misión de educar a los estudiantes en un ambiente de aprendizaje sin distracciones.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande de los Estados Unidos, suspendió a Carvalho con goce de sueldo poco después de que iniciara la investigación del FBI, el 25 de febrero.

Agentes del FBI allanaron en febrero la oficina de Carvalho en el LAUSD. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El FBI no ha presentado cargos penales en contra de Carvalho.

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La investigación se centra en sus interacciones con contratistas vinculados a AllHere, una empresa ahora desaparecida que desarrolló un chatbot con inteligencia artificial llamado “Ed” elaborado para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

El proyecto de “Ed” se promocionó como una herramienta para ayudar a las familias a acceder a los servicios educativos, pero quedó abandonado después de la quiebra de la empresa.

Alberto Carvalho ha negado de forma repetida haber cometido irregularidad alguna como superintendente del LAUSD.

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Carvalho llegó a Los Ángeles en 2022 tras dirigir las escuelas públicas del condado de Miami-Dade durante 14 años. Se le atribuye la mejora de las calificaciones en los exámenes, las tasas de graduación y el rendimiento estudiantil después de la pandemia de COVID-19.

Durante su mandato al frente del LAUSD, Carvalho hizo frente a un importante ciberataque, disturbios laborales, una disminución de la matrícula por los operativos de inmigración y a un escrutinio sobre el gasto relacionado con la iniciativa del chatbot.

De acuerdo con “Los Angeles Times”, el contrato de Alberto Carvalho con el distrito escolar de Los Ángeles se renovó el año pasado.

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Al parecer, el contrato laboral de Carvalho con el LAUSD estipulaba una indemnización mínima de 12 meses en caso de despido sin causa justificada.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no ha emitido ningún comentario en relación con la renuncia de Carvalho como superintendente.

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