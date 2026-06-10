Policía busca a estudiante armado tras incidente en Los Angeles High School

El campus del Los Angeles High School fue cerrado la mañana de este miércoles debido a la actividad de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que buscaban a tres estudiantes, uno de ellos presuntamente armado con una pistola.

Agentes del LAPD acudieron aproximadamente a las 8:15 a.m. a la cuadra 1100 de West Boulevar, cerca de West Olympic Boulevard, en Mid-Wilshire, tras recibir informes sobre una agresión con arma mortal en la que estuvieron involucrados cuatro adolescentes.

El LAPD confirmó que la escuela preparatoria suspendió sus actividades debido a la respuesta de los oficiales, con el cierre de South Rimpau Boulevard, desde la intersección con Edgewood Place.

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Al parecer, un estudiante pudo haber utilizado la pistola para amenazar a otra persona durante un incidente de furia al volante en las cercanías del campus escolar.

Uno de los jóvenes involucrados en el incidente fue detenido por los agentes, pero un portavoz del LAPD aseguró que se mantiene en curso el operativo para encontrar a los tres adolescentes restantes y el arma de fuego.

Los oficiales establecieron un perímetro alrededor del campus del Los Angeles High School mientras se localizaban a los tres estudiantes.

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LAUSD informa sobre incidente

“Hoy, la escuela activó el protocolo de confinamiento tras recibir informes sobre la posible presencia de un arma en el campus”, dijo un portavoz del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Tomamos medidas inmediatas, incluyendo la notificación al Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles y a la División de Operaciones de la Región Oeste para que realicen una investigación más exhaustiva”, agregó el distrito escolar.

De acuerdo con el LAUSD, los oficiales de la policía escolar y del LAPD registran el campus de la escuela preparatoria en busca de armas.

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No se proporcionaron detalles en relación con la presunta víctima de la agresión ni sobre el alcance de las lesiones que sufrió durante el incidente.

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