Sospechoso de homicidio y secuestro en Los Ángeles fue visto antes de huir a México

El sospechoso de cometer el homicidio de una madre y de secuestrar a su hija de 4 años en Los Ángeles fue captado por cámaras de vigilancia en un estacionamiento de San Ysidro antes de huir a México, según las imágenes divulgadas.

Las fotos parecen mostrar al sospechoso, Rubén Fregoso, de 40 años, junto con su hija, Daleyza Fregoso, en el momento en que salen de un estacionamiento en San Ysidro poco después de las 7:30 a.m. del 24 de mayo momentos antes de cruzar la frontera con México.

***UPDATE***



THIS VEHICLE HAS BEEN LOCATED. SUSPECT AND VICTIM STILL MISSING.



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AMBER ALERT – Los Angeles, Riverside and San Diego Counties Last seen: Alsace Ave., and Ferndale St., Los Angeles@LAPDHQ



IF SEEN CALL 9-1-1 pic.twitter.com/es7YxJkeYR — CHP – Alerts (@CHPAlerts) May 26, 2026

Rubén Fregoso es sospechoso de matar a la madre de Daleza, Marysol García, quien fue encontrada sin vida en su vivienda, en la cuadra 2600 de South Alsace Avenue, en el vecindario de West Adams.

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La madre de Daleza fue hallada muerta aproximadamente a las 12:30 p.m. del 25 de mayo cuando oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al domicilio para llevar a cabo una verificación de bienestar.

“Al llegar, los agentes encontraron a una mujer adulta fallecida dentro de la residencia. La investigación preliminar indica que la víctima murió como consecuencia de un acto de violencia“, informó el LAPD.

Para la Policía de Los Ángeles, Rubén Fregoso, esposo de Marysol García, es persona de interés en la investigación del homicidio.

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Después de descubrirse el cuerpo de García, la Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió una Alerta Amber para la hija de Marysol, identificada inicialmente como Daleza Fregoso. Posteriormente, las autoridades corrigieron el nombre de la niña a Daleyza.

Poco antes de las 10:30 p.m. del lunes, la CHP informó en un comunicado que la camioneta SUV, en la que presuntamente escapó Rubén Fregoso, en compañía de Daleyza, fue localizada cerca de la frontera con México.

Los investigadores supieron que Rubén Fregoso había hecho declaraciones en las que mencionaba su intención de viajar al país vecino.

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Hasta la mañana de este jueves, las autoridades no han confirmado que Daleyza sea la hija biológica de Rubén Fregoso, a pesar de que ambos comparten el mismo apellido.

Rubén Fregoso fue descrito como un hombre de 40 años, con una estatura de 5 pies 9 pulgadas (1.75 metros) y un peso aproximado de 200 libras (90 kilogramos). Tiene cabello negro y ojos marrones.

Daleyza Fregoso, de 4 años, tiene una estatura de 3 pies (90 cm) y un peso aproximado de 45 libras (20 kilogramos). Tiene el cabello negro y los ojos marrones.

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Vigilia en memoria de Marysol García

Familiares y amigos de Marysol García se congregaron la noche de este miércoles para llevar a cabo una vigilia en memoria de la madre de Daleyza frente a la vivienda donde fue encontrada sin vida, en West Adams.

“Es terrible lo que está pasando“, declaró Marta Guerrero, en la vigilia en West Adams, en una entrevista con la cadena ABC.

Los vecinos mencionaron que Daleyza es una niña alegre, por lo que desean que regrese sana y salva al vecindario.

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“Espero que la niña no haya visto nada que pueda traumatizarla de por vida. Mis oraciones están con la familia”, dijo otra vecina de West Adams, Carrie Coleman.

Los residentes del vecindario angelino se avocan a apoyar a la otra hija de Maryson García, de 14 años, a la espera de que pueda reencontrarse con Daleyza lo antes posible.

Si alguna persona conoce el paradero de Rubén y Daleyza Fregoso, debe comunicarse con los detectives de la División de Robos y Homicidio del LAPD al 323-786-5100.

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Para presentar una denuncia anónima, puede llamar a Regional Los Ángeles Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet en su sitio web en este enlace.

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