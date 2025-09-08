Bebé de un año secuestrado en Los Ángeles hallado en Arizona

Un bebé de 1 año que fue secuestrado por su padre este domingo en City of Industry, lo que provocó una Alerta Amber, fue localizado unas horas después en Arizona.

El bebé, de nombre Enzo Antonescu, era buscado junto con su padre y sus abuelos paternos, quienes a punta de cuchillo arrebataron al menor de las manos de su madre mientras estaban al mediodía de este domingo en la tienda Target en Colima Road, en City of Industry.

***This AMBER Alert has been deactivated. The subjects have been located****

AMBER ALERT – Los Angeles, Riverside, San Bernardino Counties

Last seen: Colima Road and Albatross Road, City of pic.twitter.com/uqrCboLHqE — CHP – Alerts (@CHPAlerts) September 8, 2025

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) dijo que los sospechosos del secuestro eran familiares: el padre de Enzo, Dragan Antonescu, de 20 años, y los abuelos del bebé, Dragan Viorel Ilie, de 48 años, y Maricara Ilie, de 40 años.

De acuerdo con las autoridades, el pequeño se encontraba con su madre en el centro comercial de City of Industry cuando Dragan Antonescu llegó junto con sus padres y armado con un cuchillo.

Los abuelos agredieron a la madre de Enzo, y después de apoderarse del bebé, los tres escaparon del lugar. La Patrulla de Caminos de California (CHP) activó una Alerta Amber.

Se informó que los tres sospechosos viajaban en una minivan Toyota Sienna gris oscuro, por lo que se alertó a las autoridades en toda California, con la creencia de que podrían estar dirigiéndose rumbo a Colorado.

Aproximadamente a las 8:00 p.m., unas siete horas y media después del secuestro de Enzo, a unas 500 millas de distancia de City of Industry, un oficial de policía en la localidad de Winslow, Arizona, identificó la minivan que se reportó en la Alerta Amber, por lo que detuvo el vehículo.

Las autoridades dijeron que el bebé se encontraba en el vehículo acompañado por una persona, quien fue detenida inmediatamente.

Sin embargo, no se informó cuál de los tres sospechosos fue detenido, por lo que las autoridades mantienen en curso la búsqueda de las otras dos personas implicadas en el secuestro de Enzo Antonescu.

