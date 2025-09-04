Padres de Emmanuel Haro se declaran no culpables de asesinato, en Riverside

Los padres del bebé Emmanuel Haro, de 7 meses, se declararon este jueves no culpables de los cargos de asesinato, tres semanas después de que fuera reportado como desaparecido y cuya búsqueda se mantiene activa, en el sur de California.

Jake y Rebecca Haro acudieron al Palacio de Justicia de Riverside para presentar sus declaraciones, después de ser acusados del asesinato de su bebé y de presentar una denuncia policial falsa.

“La presentación de este caso refleja nuestra convicción de que el bebé Emmanuel sufrió abuso… a lo largo del tiempo, y que finalmente, debido a ese abuso, falleció a causa de esas lesiones. Eso es lo que creemos”, declaró el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin.

Los padres de Emmanuel están bajo custodia después de las investigaciones de varias agencias en el condado de San Bernardino, donde el bebé desapareció, y en el condado de Riverside, donde la familia Haro tienen su residencia.

El 14 de agosto, Rebecca Haro declaró que perdió el conocimiento después de ser atacada por un desconocido en el estacionamiento de una tienda Big 5 Sporting Goods, en Yucaipa, y que al despertar, descubrió que Emmanuel había desaparecido.

Rebecca Haro defiende su versión de que Emmanuel fue secuestrado. Credit: (Anjali Sharif-Paul/The Orange County Register | AP

Los padres tuvieron una conferencia de prensa en la que pidieron el regreso sano y salvo de Emmanuel, pero las autoridades encontraron inconsistencias en sus relatos, por lo que determinaron que el secuestro nunca había ocurrido.

Las autoridades registraron la vivienda de la familia en Cabazon, condado de Riverside, antes de arrestar y acusar de asesinato a los padres de Emmanuel, el 22 de agosto.

Cuando fue detenido, Jake Haro estaba en libertad condicional por una condena previa por abuso infantil que involucraba a su hija Carolina, que entonces tenía 10 semanas y que tuvo con otra pareja. La menor sufrió lesiones que incluían fracturas de huesos y traumatismo cerebral.

“Sigue viva hoy, pero está postrada en cama permanentemente. Tiene daño permanente, parálisis cerebral, resultado de abuso infantil prolongado“, expresó Hestrin.

El fiscal criticó al juez visitante en aquel caso por permitir que Jake saliera en libertad condicional.

“Decidió que el señor Haro merecía un descanso extra y permiso para trabajar. Esa decisión fue absolutamente indignante“, agregó.

De acuerdo con el fiscal de Riverside, se tienen indicios del lugar donde podrían estar los restos de Emmanuel, pero hasta este jueves no han sido encontrados.

Según especialistas, podría ser complicada la búsqueda y recuperación del cuerpo del bebé desaparecido.

“Podría ser un vertedero, y si está en un vertedero, sería como buscar una aguja en un pajar“, consideró el detective privado Moses Castillo.

“Será casi imposible encontrarlo, pero vale la pena el esfuerzo. Vale la pena invertir los recursos en algo así, porque el bebé Emmanuel merece justicia“, agregó el investigador.

Jake y Rebecca Haro están bajo custodia con una fianza de $1 millón de dólares. Se tiene previsto que regresen a la corte el 16 de septiembre para otra audiencia.

De acuerdo con The Press-Enterprise, dos abogados que representaron en 2019 a David y Louise Turpin ahora son los defensores de Rebecca y Jake Haro por los cargos en su contra.

Los Turpin están en prisión después de declararse culpables de cargos de abuso infantil que involucran a sus 13 hijos.

