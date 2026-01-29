Dos niños hispanos desaparecen en el condado de Los Ángeles

La Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió la mañana de este jueves una Alerta Amber para localizar a dos niños hispanos que fueron vistos por última vez alrededor de la 1:30 p.m. de este miércoles en Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.

Las autoridades creen que los menores, identificados como Romeo y Sofía Ordóñez, de 12 y 9 años, respectivamente, pueden estar en compañía de Cristal Ordóñez, de 45 años.

AMBER ALERT – Los Angeles, Orange, and San Diego Counties Last seen: River Circle and Soledad Canyon Road, Santa Clarita@LASDHQ

IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/VsRXSZrmg0 — CHP – Alerts (@CHPAlerts) January 29, 2026

No se informó cuál es el parentesco de los dos niños desaparecidos con la mujer, si es que existe alguna relación entre ellos.

Cristal Ordóñez fue descrita como una mujer de 5 pies de altura, con un peso aproximado de 135 libras. Tiene cabello negro y ojos marrones.

La Patrulla de Caminos de California dijo que Romeo Ordóñez tiene una estatura de 5 pies 7 pulgadas y pesa alrededor de 190 libras, con cabello y ojos castaños.

Sofía Ordóñez fue descrita con 4 pies de altura y con un peso aproximado de 70 libras. También tiene cabello y ojos castaños.

Los dos niños hispanos fueron vistos por última vez en el área de River Circle y Soledad Canyon Road, posiblemente con la mujer, quien puede estar al volante de un automóvil Kia Sorento negro 2018 con matrícula 8LRF237 de California.

Si alguna persona conoce el paradero de los dos menores hispanos o ha visto el vehículo sospechoso, debe llamar al 911.

