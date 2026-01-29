Dos niños hispanos desaparecen en el condado de Los Ángeles
Romeo y Sofía Ordóñez, de 12 y 9 años, fueron vistos por última vez este miércoles en Santa Clarita; se cree que puedan estar con una mujer hispana de 45 años
La Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió la mañana de este jueves una Alerta Amber para localizar a dos niños hispanos que fueron vistos por última vez alrededor de la 1:30 p.m. de este miércoles en Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.
Las autoridades creen que los menores, identificados como Romeo y Sofía Ordóñez, de 12 y 9 años, respectivamente, pueden estar en compañía de Cristal Ordóñez, de 45 años.
No se informó cuál es el parentesco de los dos niños desaparecidos con la mujer, si es que existe alguna relación entre ellos.
Sigue leyendo: Bebé de un año secuestrado en Los Ángeles hallado en Arizona
Cristal Ordóñez fue descrita como una mujer de 5 pies de altura, con un peso aproximado de 135 libras. Tiene cabello negro y ojos marrones.
La Patrulla de Caminos de California dijo que Romeo Ordóñez tiene una estatura de 5 pies 7 pulgadas y pesa alrededor de 190 libras, con cabello y ojos castaños.
Sigue leyendo: Encuentran a hermanos hispanos desaparecidos en Los Ángeles
Sofía Ordóñez fue descrita con 4 pies de altura y con un peso aproximado de 70 libras. También tiene cabello y ojos castaños.
Los dos niños hispanos fueron vistos por última vez en el área de River Circle y Soledad Canyon Road, posiblemente con la mujer, quien puede estar al volante de un automóvil Kia Sorento negro 2018 con matrícula 8LRF237 de California.
Sigue leyendo: Presunto secuestro de niños hispanos por su madre en Los Ángeles
Si alguna persona conoce el paradero de los dos menores hispanos o ha visto el vehículo sospechoso, debe llamar al 911.
Sigue leyendo:
· Hallan a bebé hispano secuestrado en el sur de California
· Hispano detenido por crimen de ex pareja y rapto de sus hijas en California
· Hispano sospechoso de crimen rapta a sus hijas en California