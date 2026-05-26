Niña hispana de 4 años secuestrada en Los Ángeles

Una niña hispana de 4 años presuntamente fue secuestrada en Los Ángeles, por lo que la Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió la noche de este lunes una Alerta Amber para localizarla.

De acuerdo con la CHP, Daleza Fregoso, de 4 años, fue vista por última vez alrededor de las 4:00 a.m. de este domingo en el área de la intersección de Alsace Avenue y Ferndale Street, en el vecindario de Arlington Heights, según oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

***UPDATE***



THIS VEHICLE HAS BEEN LOCATED. SUSPECT AND VICTIM STILL MISSING.



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AMBER ALERT – Los Angeles, Riverside and San Diego Counties Last seen: Alsace Ave., and Ferndale St., Los Angeles@LAPDHQ



IF SEEN CALL 9-1-1 pic.twitter.com/es7YxJkeYR — CHP – Alerts (@CHPAlerts) May 26, 2026

En la Alerta Amber, se describió a Daleza como una niña de 3 pies (90 cm) de estatura, con un peso aproximado de 45 libras (20 kilogramos). Tiene el cabello negro y los ojos color marrón. No se supo cómo estaba vestida.

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“Daleza Fregoso fue secuestrada por Rubén Fregoso y se cree que se encuentran en un Land Rover Discovery blanco del año 2019″, decía la Alerta Amber.

Más tarde, la CHP actualizó la información al decir que el vehículo había sido localizado, pero el sospechoso y la niña de 4 años continuaban sin ser encontrados.

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Rubén Fregoso fue descrito como un hombre de 40 años, con una estatura de 5 pies 9 pulgadas (1.75 metros) y un peso aproximado de 200 libras (90 kilogramos). Tiene cabello negro y ojos marrones.

Los investigadores no detectaron de forma inmediata una relación familiar entre el sospechoso y la menor presuntamente secuestrada, a pesar de tener el mismo apellido.

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La alerta está vigente para los condados de Los Ángeles, Riverside y San Diego.

Se solicitó que si alguna persona conoce el paradero del sospechoso y Daleza Fregoso, o si creen ver a la pareja, se comunique inmediatamente al 911.

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