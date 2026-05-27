Sospechoso de matar a su esposa y de secuestrar a hija de 5 años en Los Ángeles habría huido a México

Un hispano sospechoso de matar a su esposa en Los Ángeles y de secuestrar a su hija de 5 años habría escapado a México después de que el vehículo en que escapó fue encontrado cerca de la frontera.

Rubén Fregoso, de 40 años, es buscado por la Patrulla de Caminos de California (CHP) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) como sospechoso de secuestrar a su hija Daleza Fregoso, de 4 años y del homicidio de la mamá de la niña en el vecindario de West Adams.

LAPD News: Person of Interest and Five-Year-Old Daughter Sought in West Adams Homicide pic.twitter.com/yw6Hb4N2Q0 — LAPD PIO (@LAPDPIO) May 26, 2026

Desde la noche de este lunes, la CHP emitió una Alerta Amber después de recibir el reporte del LAPD por la desaparición de Daleza, quien fue vista por última vez aproximadamente a las 4:00 a.m. del domingo cerca de la intersección de Alsace Avenue y Ferndale, Street, en el vecindario de Arlington Heights.

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La niña estaría en compañía de Ramón Fregoso, quien aparentemente se la llevó en una camioneta SUV Land Rover Discovery 2019 blanca, con matrícula de California, vehículo que, posteriormente, fue localizado cerca de la frontera con México.

Según las autoridades, se cree que el sospechoso había dado a conocer sus intenciones de dejar el país, lo que coincide con el lugar donde fue hallada la camioneta SUV en la que presuntamente se dio a la fuga.

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce cuál es el paradero de Ramón Fregoso y de su hija Daleza.

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Se desconoce si los funcionarios policiales de Los Ángeles y California solicitaron a las autoridades de México su colaboración para localizar y detener al padre, así como para rescatar a la niña secuestrada.

“Es muy triste, la verdad”, declaró Elvira Soto, vecina de la mujer fallecida, en una entrevista con la cadena Telemundo.

Soto aseguró que todavía no puede creer que el homicidio de la madre y el secuestro de la niña de 4 años ocurrieran justo al lado de su casa.

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“El sábado ellos pelearon y la vecina vino con nosotros. Le abrí la puerta, pero ella no quiso entrar. Dijo que se regresaba a su casa“, agregó Elvira Soto, sin imaginar que ese sería el último momento en que vería a la mujer con vida.

“Nosotros nos dimos cuenta de lo que pasó hasta el lunes, cuando vinieron los detectives y la policía”, añadió.

En un comunicado, el LAPD informó que el lunes 25 de mayo, poco después del mediodía, oficiales acudieron a la vivienda en la cuadra 2600 de Alsace Avenue para una revisión de bienestar, y fue entonces cuando encontraron a la madre hispana sin vida.

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Los vecinos de West Adams solo esperan que las autoridades encuentren a Daleza Fregoso lo antes posible.

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