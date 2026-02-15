Niño hispano secuestrado en Los Ángeles es hallado a salvo

Un niño hispano fue localizado a salvo después de ser presuntamente secuestrado en Los Ángeles por una tía separada, quien seguía prófuga, informaron este sábado las autoridades.

El menor, identificado como Isaiah Sunel Nava, de 18 meses, supuestamente había sido secuestrado en West Covina, y fue encontrado en el área de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, en buen estado de salud.

Update: Abducted child has been safely located. pic.twitter.com/7qlARCIm4S — West Covina Police (@WestCovinaPD) February 14, 2026

El Departamento de Policía de West Covina dijo que se buscaba a la tía del niño, Amber Alexis Destiny Zárate, de 26 años, considerada como la principal persona de interés en este caso.

De acuerdo con las autoridades, oficiales acudieron a las 5:50 p.m. del viernes a una casa en la cuadra 1600 de East Mardina Street, en West Covina, en respuesta a un presunto secuestro.

Más tarde, los policías tuvieron conocimiento de que la tía se había llevado al menor de la casa, según informó el sargento Steve Spagon, del Departamento de Policía de West Covina.

Los detectives obtuvieron un video de vigilancia que muestra a la tía en la zona en el momento del secuestro.

El área de Skid Row, donde Isaiah Sunel Nava fue localizado, es ocupada predominantemente por comunidades de personas sin hogar, en Los Ángeles.

Según las autoridades, Zárate se encuentra en libertad condicional, tiene antecedentes de consumo de drogas, además de presentar tendencias violentas y de tener órdenes de arresto pendientes.

La policía de West Covina mencionó que la tía del menor es una persona sin hogar que frecuenta el área de Los Ángeles.

La última vez que vieron a Zárate, vestía una camisa negra y pantalones blancos, además de llevar una mochila negra. Se cree que viaja a pie.

Si alguna persona tiene información relacionada con el presunto secuestro del niño hispano, debe comunicarse con el Departamento de Policía de West Covina al 626-939-8500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, debe llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

