Sentencia de 25 años a prisión perpetua a padre de Emmanuel Haro, en Riverside

El padre de Emmanuel Haro fue sentenciado a una pena de entre 25 años a cadena perpetua por el asesinato de su hijo de siete meses, este lunes en Riverside.

Durante la audiencia del 16 de octubre, Jack Haro, de 32 años y residente de Cabazon, cambió su declaración de no culpable por la de culpable del asesinato de su hijo Emmanuel, quien había sido reportado como desaparecido en agosto y desde entonces su cuerpo no ha sido encontrado.

A Riverside County judge has sentenced Jake Haro to 25 years to life for the murder of his 7-month-old son. The court also imposed consecutive sentences for prior child abuse and firearm offenses. Read the full news release by typing "Jake Haro Sentenced" in our website search. pic.twitter.com/xB5QFJJGyp — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) November 4, 2025

En un comunicado de prensa, los fiscales dijeron que Haro también fue sentenciado a 180 días de prisión por presentar la denuncia policial falsa.

Sigue leyendo: Padres de Emmanuel Haro se declaran no culpables de asesinato, en Riverside

Por un caso anterior por abuso infantil, se le impuso una pena adicional de 6 años, además de otros 8 meses por posesión ilegal de arma de fuego. Todas las condenas se cumplirán de forma consecutiva.

Haro fue declarado culpable de los cargos de asesinato en segundo grado, agresión que causó daño corporal a un menor y presentación de un informe policial falso.

Hasta este lunes 3 de noviembre, no se tiene información nueva relacionada con el paradero del cuerpo de Emmanuel Haro.

Sigue leyendo: Acusan a padres del bebé Emmanuel de su asesinato

La madre del pequeño, Rebecca Haro, se declaró no culpable del cargo de asesinato en el caso de la desaparición de Emmanuel. Este lunes se informó que su próxima audiencia es una conferencia de conciliación por delito grave programada para el 21 de enero de 2026.

Los fiscales creen que las pruebas demuestran que el bebé de 7 meses falleció debido a múltiples actos de abuso y que las repetidas agresiones provocaron la muerte del menor.

Jake y Rebecca Haro fueron arrestados en agosto después de una investigación conjunta entre varias corporaciones sobre la desaparición y la presunta muerte del bebé de 7 meses.

Sigue leyendo: Fiscales de Riverside acusan de asesinato a padres de bebé desaparecido

El 14 de agosto, Rebecca declaró a las autoridades que estaba cambiando el pañal de Emmanuel en el estacionamiento de una tienda Big 5 en Yucaipa, condado de San Bernardino, y perdió el conocimiento después de ser atacada por un desconocido.

Según la madre, cuando recuperó el conocimiento, descubrió que Emmanuel había sido secuestrado, lo que reportó a las autoridades.

Sin embargo, las dudas surgieron después de que las autoridades detectaron varias inconsistencias en la versión de los padres, por lo que se llevó a cabo un registro en su domicilio de Cabazon antes de ser arrestados y acusados de la muerte de Emmanuel.

Sigue leyendo: Acusado de asesinato, padre ayuda a buscar los restos de su bebé en Riverside

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, dijo que la muerte de Emmanuel era evitable y culpó al sistema de justicia penal por permitir que Jake Haro estuviera en libertad condicional tras declararse culpable en un caso de abuso infantil que involucraba a otra bebé y a su ex esposa.

En 2023, Jake se declaró culpable de un cargo de crueldad infantil ante un tribunal, con lo que evitó una negociación con los fiscales.

Hestrin dijo que la fiscalía había solicitado prisión por el abuso que Haro infligió a la menor, que le provocó fracturas de costillas, una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, lo que la dejó postrada en cama de por vida.

Sigue leyendo: Bajo custodia, padres de bebé desaparecido en San Bernardino

“Si ese juez hubiera hecho su trabajo, Emmanuel estaría vivo hoy en día“, expresó Hestrin.

“Antes de presentar cualquier alegato ante el tribunal en ese caso, nos opusimos firmemente a la sentencia propuesta. Nuestra objeción se basó en la gravedad de las lesiones que el Sr. Haro infligió a su hija, quien entonces tenía 10 semanas de vida“, dijeron los fiscales.

“Cuando el tribunal optó por apartarse de la postura de la fiscalía de obtener una pena de prisión, era plenamente consciente de la naturaleza atroz y permanente de las lesiones de la joven víctima“, agregaron.

Sigue leyendo: Investigan supuesto avistamiento en Kern de bebé desaparecido en San Bernardino

La fiscalía dijo que concederle la libertad condicional a Haro en esas circunstancias, con base en los hechos, constituyó un uso indebido de la discreción del tribunal.

Sigue leyendo:

· Padres de bebé desaparecido en San Bernardino, bajo investigación policial

· Comunidad exige justicia tras presunto secuestro de bebé en San Bernardino

· Bebé de un año secuestrado en Los Ángeles hallado en Arizona