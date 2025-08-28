Acusan a padres del bebé Emmanuel de su asesinato

La Fiscalía de Distrito del Condado de Riverside entabló cargos contra Jake Mitchell y Rebecca Haro por el asesinato de Emmanuel, su bebé de siete meses, a quien sus propios padres habían reportado falsamente como secuestrado.

Fue el 14 de agosto, cuando la pareja denunció a la policía que el infante fue secuestrado en Yucaipa, una ciudad en el condado de San Bernardino, a poco más de 72 millas de Los Ángeles.

Su madre dijo que fue atacada en el estacionamiento de la tienda Big 5 en Yucaipa antes de las 8 de la noche, mientras cambiaba el pañal del bebé. La agresión, según dijo, la dejó inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, el menor ya no estaba.

Según declaró en entrevistas televisivas, donde apareció con un moretón negro en el ojo, nunca vio a su atacante.

“Lo saqué (al bebé) del asiento del carro y lo acosté para prepararle los pañales. Alguien dijo: ‘Hola’. Eso es todo lo que recuerdo. Vi blanco, me caí al suelo y, en cuanto me levanté, no encontré a mi hijo. Revisé toda mi camioneta”, dijo en una entrevista con la cadena Eyewitness News.

Cuando los detectives del Departamento del Sheriff de San Bernardino empezaron a encontrar inconsistencias en el relato y confrontaron a la madre de 41 años, puso fin a la entrevista con los investigadores. En tanto el padre Jake de 32 años dejó de cooperar con la policía, y se consiguió un abogado.

La pareja fue arrestada bajo sospecha de asesinato, tras que las autoridades dijeron que presumen que el bebé está muerto.

Vestido con un uniforme naranja de prisión, a Jake se le vio el sábado asistiendo a los investigadores en la búsqueda de los restos del menor en los carriles al oeste de la autopista 60 de Moreno Valley.

Ambos padres enfrentan cargos por asesinato e informes falsos al fabricar un secuestro y ataque que no existió; y debido a que Jake fue condenado en 2023 por crueldad intencional contra su hija menor de otra relación previa, la fiscalía también busca aplicar la sección 1109 del Código de Evidencia, que permite presentar pruebas de que un acusado ha cometido actos de abuso en el pasado para demostrar un patrón de conducta.

Cuando en 2023, Jake Haro, se declaró culpable de abuso físico, el juez suspendió su sentencia de prisión y le ordenó cumplir 180 días de libertad condicional bajo un programa laboral, a lo que la Fiscalía del Condado de Riverside se opuso.

En el caso del bebé Emmanuel, el fiscal de distrito Mike Hestrin dijo en una conferencia de prensa en Riverside que la evidencia muestra que sufrió un abuso continuo que finalmente le quitó la vida.

“Nuestra oficina está comprometida con garantizar que se haga justicia por este niño y que su corta vida no sea olvidada”, dijo.

Documentos de la Corte obtenidos por la cadena KTLA indican que los investigadores creen que Emmanuel pudo haber muerto hasta nueve días antes de que Rebecca denunciara el presunto secuestro el 14 de agosto, alrededor del 5 de agosto.

Shannon Dicus, sheriff del condado de San Bernardino. (Cortesía Fiscalía de Riverside)

También hay reportes no confirmados de que la madre fue vista dentro de la misma tienda de calzado y artículos deportivos días antes de que le dijera a la policía que Emmanuel había sido secuestrado, preguntando si había cámaras de vigilancia en el edificio porque su vehículo fue vandalizado en el estacionamiento.

La audiencia para instruir de cargos a la pareja se pospuso a petición de la defensa para el 4 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el Departamento 61 del Palacio de Justicia en Riverside.

La pareja permanece bajo custodia con una fianza fijada en $1 millón. El caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto del Condado, Brandon Smith, y continúa bajo investigación activa.

La Fiscalía exhortó a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso a comunicarse con la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino al 909-890-4904.

Quienes deseen permanecer en el anonimato deben comunicarse con We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o ingresar a wetip.com.