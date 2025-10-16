Padre se declara culpable de la muerte de Emmanuel Haro, en California

El padre de Emmanuel Haro se declaró este jueves culpable del asesinato de su hijo de 7 meses, quien había sido reportado como secuestrado en el sur de California.

Jake Haro cambió este jueves, en Riverside, su declaración de no culpable, que presentó en la audiencia del 4 de septiembre junto con su esposa, a culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Emmanuel en Yucaipa, condado de San Bernardino.

Today, Jake Haro entered a direct plea of guilty to the court for the murder of his 7-month-old son, Emmanuel Haro, as well as other charges. This was not a plea deal with the DA's Office. He faces up to 25 years to life. For more, click here: https://t.co/R0g5NDrx07. pic.twitter.com/QyAalbytFs — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) October 16, 2025

Haro se declaró culpable de un cargo de asesinato, de un cargo por poner en peligro a un menor y de un cargo por presentar un informe policial falso, durante una audiencia de acuerdo de causa en el Palacio de Justicia de Riverside.

Se informó que la declaración de culpabilidad de Jake Haro se presentó directamente ante el tribunal y no forma parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.

Después de declararse culpable, Jake Haro regresará a la corte de Riverside el 3 de noviembre en una audiencia para escuchar su sentencia.

En el caso de la madre de Emmanuel, Rebecca Haro, tiene programada su audiencia preliminar en la corte el 3 de noviembre, después de declararse no culpable, junto con Jake Haro, en septiembre.

Los cargos contra Jake y Rebecca Haro se presentaron el 26 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Riverside, cuatro días después de ser arrestados en Cabazon en relación con la desaparición del pequeño Emmanuel.

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD) dijo que los padres fueron arrestados bajo sospecha de asesinato en su residencia de Cabazon, a unas 90 millas al este de Los Ángeles.

Las autoridades de San Bernardino dijeron que los investigadores creen que el bebé de 7 meses está muerto y que su presunto secuestro no ocurrió.

Durante estas semanas, se han efectuado numerosas entrevistas y se han entregado órdenes de registro, además de recopilar y analizar minuciosamente pruebas digitales y electrónicas.

Con base en las evidencias, los detectives determinaron que no ocurrió el secuestro de Emmanuel en Yucaipa.

El bebé Emmanuel Haro está desaparecido desde el 14 de agosto. Crédito: Sheriff del condado de San Bernardino | Cortesía

“Se cree que Emmanuel ha fallecido y continúa la búsqueda para recuperar sus restos“, dijeron las autoridades en un comunicado.

Después del arresto de Jake Haro, fue captado con agentes durante los esfuerzos para localizar los restos del bebé en diversas zonas de los condados de Riverside y San Bernardino, sin que hasta el momento se haya encontrado su cuerpo.

De acuerdo con la declaración inicial de Rebecca Haro, el bebé de 7 meses había sido secuestrado en el estacionamiento de una tienda de artículos deportivos en Yucaipa, el 14 de agosto.

“Lo saqué del asiento del auto y lo recosté en la silla. Tenía sus pañales allí, y alguien me dijo: ‘Hola’. No podía girarme y no recuerdo nada. Me levanté del suelo y no vi a mi hijo. Alguien me lo quitó“, declaró entonces la madre de Emmanuel, Rebecca Haro.

Según el SBSD, la mujer fue confrontada con inconsistencias en su declaración inicial y se negó a continuar con el interrogatorio.

En Riverside, se informó que Jake Haro fue condenado en 2021 por crueldad infantil y en 2024 por posesión de un arma de fuego.

En octubre de 2018, se presentó una orden de arresto contra Jake por crueldad infantil relacionada con una niña. Las autoridades acudieron a su domicilio después de que la menor ingresó en un hospital con múltiples fracturas.

Según documentos judiciales, Jake Haro declaró a los detectives que accidentalmente dejó caer a la niña en un lavabo mientras la bañaba. Los médicos reportaron a los alguaciles que la niña tenía fracturas en las costillas y el cráneo, además de una hemorragia cerebral.

Jake Haro se declaró culpable de un delito grave por poner en peligro a un menor y fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional, además de cumplir 180 días de cárcel en un programa de trabajo, según informó el fiscal de distrito del condado de Riverside.

Por el caso de Emmanuel, Jake Haro enfrenta una posible sentencia de 25 años a cadena perpetua en prisión.

La pareja tiene un hijo de 2 años, quien se encuentra bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil del condado de Riverside.

