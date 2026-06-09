Hispanos, los gemelos que fallecieron por disparos de su padre en Los Ángeles

Eran hispanos los gemelos de 10 años que fallecieron a balazos presuntamente por su padre la tarde de este domingo, de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Joseph y Greysen Chávez fueron identificados por el LAPD como los dos niños que murieron junto con su padre, en un aparente caso de homicidio-suicidio que, al parecer, ocurrió durante una reunión familiar en un apartamento en el distrito de Canoga Park.

La policía de Los Ángeles no dio a conocer de inmediato la identidad del padre, de 37 años, que se mantiene bajo reserva a la espera de notificar a sus familiares.

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Alrededor de las 7:15 p.m. del 7 de junio, oficiales del LAPD respondieron a reportes de disparos en la cuadra 8000 de Owensmouth Avenue.

En el lugar, las autoridades ingresaron al apartamento donde vivía la familia y encontraron en una habitación los cuerpos de los dos niños y de su padre.

De acuerdo con el LAPD, el incidente se mantiene bajo investigación como un presunto caso de homicidio-suicidio y se cree que el padre de los gemelos es el responsable. En el lugar donde ocurrió el tiroteo se recuperó una pistola.

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Vecinos del complejo de apartamentos donde ocurrió la balacera mencionaron que el incidente pudo haber ocurrido durante lo que describieron como una reunión familiar, que algunos de ellos dijeron que pudo ser una fiesta de cumpleaños.

Los residentes que viven cerca se percataron de que algo andaba mal cuando observaron a los oficiales del LAPD recorriendo la zona y cuando acudieron a sus casas para preguntar si habían visto o escuchado algo fuera de lo común.

“Aunque no podamos ver a su familia, pensamos que necesitaban oraciones y reflexión porque… no sé. Personalmente, independientemente de si los conozco o no, rezaría por alguien, por su sanación y por su bienestar general, porque es triste y no se lo deseo a nadie”, dijo la vecina Avy Pérez.

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Los familiares de los gemelos fallecidos regresaron al complejo de apartamentos la mañana de este lunes, pero se negaron a hacer comentarios a los representantes de los medios de comunicación.

Detectives de la División de Robos y Homicidios del LAPD trabajan para determinar un posible móvil, mientras se mantiene en curso la investigación del incidente en Canoga Park.

Si tienes pensamientos suicidas o te preocupa un amigo o un ser querido, hay ayuda disponible. Llama o envía un mensaje de texto a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 para recibir apoyo emocional gratuito y confidencial las 24 horas el día, los 7 días de la semana.

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