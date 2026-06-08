Dos niños y un adulto mueren en tiroteo en Los Ángeles

Un hombre y sus dos hijos gemelos de 10 años fallecieron a tiros en un aparente caso de homicidio-suicidio la tarde de este domingo en el distrito de Canoga Park, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con el LAPD, aproximadamente a las 7:15 p.m. se recibió una llamada para reportar una balacera en la cuadra 8000 de Owensmouth.

Cuando llegaron los servicios de emergencia al lugar, se confirmó el fallecimiento del hombre y de los dos niños gemelos, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

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En un comunicado, el LAPD informó que el tiroteo era investigado como un aparente caso de homicidio-suicidio, en el que el padre es el sospechoso de dispararle a sus dos hijos.

Se desplegó un gran número de oficiales en los alrededores de un complejo de apartamentos localizado junto a un campo de béisbol.

La presencia policial también motivó a que se concentraran decenas de residentes de la zona, que observaban las labores de los oficiales en el perímetro acordonado.

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“Es realmente triste. Dos niños pequeños y su padre. Es una familia. Nadie se merece algo así“, expresó una mujer que vive cerca del lugar donde ocurrió el incidente.

Varias personas, al parecer familiares de las víctimas, lloraban y se abrazaban entre sí, mientras otros permanecían en silencio, tal vez tratando de asimilar lo ocurrido.

Detectives pasaron varias horas investigando en la vivienda donde ocurrió el tiroteo, recabando pruebas e intentando averiguar el motivo que lo provocó.

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La casa se localiza enfrente del parque Lanark, donde las familias pasaban el domingo mientras el vecindario era recorrido por los policías.

“Sentí que, aunque no viéramos a su familia, creía que necesitaban oraciones y reflexión, porque, no sé, personalmente, independientemente de si los conozco o no, querría orar por la sanación de alguien y por su bienestar general como persona. Es algo muy triste”, agregó la vecina de Canoga Park.

Los detectives mantienen en curso la investigación del caso.

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Si tienes pensamientos suicidas o te preocupa un amigo o ser querido, hay ayuda disponible. Llama o envía un mensaje de texto a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 para recibir apoyo emocional gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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