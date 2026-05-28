Dos adultos y dos niños fallecen en aparente caso de homicidio-suicidio en Los Ángeles

En un aparente caso de homicidio-suicidio, dos adultos y dos niños, uno de ellos de tan solo cuatro meses, fueron hallados sin vida la noche de este miércoles en el vecindario de North Hills, en Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), aproximadamente a las 8:00 p.m., oficiales de la División Devonshire recibieron informes de un tiroteo en una vivienda en la cuadra 16200 de Londelius Avenue, donde encontraron a las cuatro víctimas con heridas de bala.

El LAPD dijo que las personas halladas sin vida eran un hombre y una mujer, ambos de entre 35 y 40 años, un niño de entre 5 y 7 años y un bebé de cuatro meses.

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La Policía de Los Ángeles declaró que no se busca a ningún sospechoso en relación con este incidente, que es investigado como un caso de homicidio-suicidio.

No se proporcionaron más detalles sobre lo que pudo haber provocado el tiroteo entre las cuatro víctimas, que se cree que pueden ser miembros de una familia, de acuerdo con el testimonio de vecinos que se reunieron en el lugar.

Al parecer, la mujer fue la autora de los crímenes, al matar al hombre y a los dos niños antes de quitarse la vida, una versión que no ha sido confirmada por el LAPD.

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Se registró una gran movilización de los equipos de emergencia en el vecindario de North Hills, incluidos bomberos y policías.

“Es impactante que algo tan drástico y devastador haya ocurrido en nuestro vecindario. Es muy triste. Cuatro personas perdieron la vida”, expresó Undreal Turner, vecina de North Hills, en una entrevista con la cadena ABC.

“Debemos estar muy pendientes de nuestras madres, e incluso de nuestros padres, para asegurarnos de que todos en el vecindario, los que conocemos, estén bien“, agregó Turner.

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En el vecindario también estuvieron miembros del Equipo de Respuesta a Crisis, compuesto integralmente por voluntarios y dirigido por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Este grupo trabaja para brindar apoyo a las personas que han sufrido crisis en los momentos más difíciles de sus vidas.

Si tienes pensamientos suicidas o te preocupa un amigo o ser querido, hay ayuda disponible. Llama o envía un mensaje de texto a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 para recibir apoyo emocional gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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