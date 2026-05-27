Fuegos artificiales ilegales obligan evacuación en el sur de Los Ángeles

El descubrimiento de una gran cantidad de fuegos artificiales ilegales en una vivienda del sur de Los Ángeles obligó a que se emitieran órdenes de evacuación en la zona, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La pirotecnia ilegal se descubrió poco después de las 6:00 a.m., cuando oficiales del LAPD ejecutaran una orden de registro y de arresto en una casa en la cuadra 100 de East 85th Street, al norte de Manchester Avenue.

De acuerdo con el LAPD, la orden de arresto estaba relacionada con un incidente de violencia doméstica en el que estuvo involucrada un arma de fuego.

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“(Los oficiales) entraron a la casa y encontraron los fuegos artificiales, todas las habitaciones estaban repletas de ellos“, declaró el jefe del LAPD, Jim McDonnell, en una entrevista con la cadena ABC.

“Uno no sabe qué hay en la casa de al lado, y podría ser algo muy, muy peligroso”, agregó el jefe de la Policía de Los Ángeles.

McDonnell aseguró que, en este caso, se tomaron todas las precauciones posibles para el control y manejo de los fuegos artificiales ilegales con el propósito de que no pudiera ocurrir una explosión descontrolada.

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No se informó de inmediato la cantidad de fuegos artificiales ilegales que se descubrieron en la casa del sur de Los Ángeles.

El escuadrón antibombas del LAPD acudió al lugar, mientras se emitían las órdenes de evacuación en la zona que rodeaba la vivienda, que incluía 85th Street, entre Main Street y Towne Avenue, así como una cuadra en 85th Street al este de Avalon Boulevard.

Más tarde, se observó a oficiales transportando las cajas con los fuegos artificiales ilegales desde la vivienda hasta tres camiones, mientras que fue necesario un cuarto camión, que llegó al lugar después del mediodía.

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“Nos llevará un tiempo retirar todos los fuegos artificiales, pero finalmente lo lograremos y se desecharán de forma adecuada“, aseguró el subjefe del LAPD, Marc Reina, en una conferencia de prensa en el lugar donde se aseguró la pirotecnia ilegal.

El subjefe de la policía reiteró que el uso de fuegos artificiales es ilegal en la ciudad de Los Ángeles.

La presencia de pirotecnia ilegal puede ser un problema para la seguridad de la comunidad en las semanas previas a los festejos por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.

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Recuerdo trágico de 2021

El 30 de junio de 2021, el LAPD encontró cerca de 32,000 libras (14.5 toneladas), tanto comerciales como caseras, junto con otros explosivos en una vivienda en East 27th Street, en el sur de Los Ángeles.

Según un informe federal, el escuadrón antibombas del LAPD introdujo una parte de los fuegos artificiales más volátiles y peligrosos en un contenedor blindado con una capacidad limitada de carga.

El propósito era detonarlos en el lugar porque eran demasiado inestables para trasladarlos, pero el contenedor explotó y los escombros causaron lesiones a 10 oficiales y siete residentes, así como daños en 22 casas, 13 negocios y 37 vehículos y camiones, con el desplazamiento de 80 personas.

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En julio de 2024, la ciudad de Los Ángeles acordó pagar más de $21 millones de dólares por demandas de los residentes afectados por la explosión de 2021.

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