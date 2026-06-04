Vecindario de North Hollywood evacuado tras hallazgo de explosivos

Un vecindario de North Hollywood fue evacuado después de que se descubrieran cartuchos de explosivos en una vivienda, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con el LAPD, la propietaria de una casa descubrió 20 cartuchos de dinamita dentro de un congelador en el garaje, alrededor de las 9:10 a.m. en la cuadra 6100 de Rhodes Avenue, por lo que se evacuó a los residentes del vecindario de Valley Glen.

El capitán Warner Castillo, de la División North Hollywood del LAPD, dijo que los oficiales respondieron al llamado que hizo la propietaria de la vivienda después del impactante descubrimiento que hizo mientras limpiaba el congelador.

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La dueña de la casa declaró al LAPD que no tenía ninguna idea de a quién pertenece el explosivo ni cómo llegó al lugar.

La denunciante explicó que ella y su difunto esposo compraron el congelador cuando adquirieron la propiedad, según explicó el capitán Castillo.

Al parecer, el esposo de la mujer falleció hace varios años.

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Tras verificar la presencia de los 20 cartuchos de dinamita, se solicitó la presencia de expertos en explosivos, quienes confirmaron que el material estaba activo.

Los oficiales del LAPD recorrieron las zonas aledañas puerta por puerta para instar a los residentes a que abandonaran temporalmente sus viviendas como medida de precaución.

La dinamita tenía un peso total de entre 10 y 15.5 libras (4.5 y 7 kilogramos), y fue rociada con diésel por expertos para neutralizarla. Los 20 cartuchos del explosivos fueron trasladados, en un contenedor hermético, a un lugar no identificado.

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El capitán Castillo aseguró que el incidente no estaba bajo investigación como un asunto criminal y que la policía consideraba los cartuchos de dinamita como “objetos perdidos o encontrados”.

Los investigadores están trabajando para averiguar exactamente el lugar de donde proceden los explosivos y cómo fue que llegaron al congelador en North Hollywood.

“No soy un experto, pero quien lo puso ahí pensando que iba a ser seguro, por si sirve de algo”, agregó el capitán Castillo.

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El oficial del LAPD dijo que se puede comprar dinamita si se está realizando algún trabajo de construcción, pero es necesario solicitar permisos y licencias para su manejo, por lo que los miembros de la comunidad no pueden simplemente comprarla en una tienda.

Alrededor de 32 personas fueron evacuadas en un radio de 164 yardas (150 metros) de la vivienda donde se descubrió la dinamita, mientras que 22 residentes optaron por permanecer en sus casas.

Durante la investigación y la manipulación de los explosivos, varias calles del vecindario permanecieron cerradas.

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