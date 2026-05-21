Siete detenidos por robos en residencias del sur de California

Siete sospechosos fueron arrestados por su presunta relación con robos que se cometieron en residencias de Los Ángeles durante los últimos meses, informaron este miércoles funcionarios de distintas agencias policiales del sur de California.

Las detenciones fueron anunciadas por el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman; el sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), Robert Luna; el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, y el sheriff del condado de Ventura, Jim Fryhoff.

Seven people face felony charges for organized residential burglaries across the San Fernando Valley.



Each defendant faces up to six years in state prison if convicted.



See link in bio for the full press release. #LADAOffice #DANathanHochman pic.twitter.com/54Q9VnYxeS — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) May 20, 2026

Los funcionarios expusieron varios casos en los que presuntamente estuvieron involucrados los detenidos, así como los esfuerzos coordinados que llevaron al arresto de los siete sospechosos.

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Luna dijo que el 1 de mayo, investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura recabaron información sobre una presunta banda de ladrones que también operaba en el condado de Los Ángeles, específicamente en el área del Valle de Santa Clarita.

De acuerdo con los detectives, se sospechaba que los integrantes de la banda habían cometido múltiples robos en residencias.

Con la información, los alguaciles coordinaron las operaciones y la vigilancia, y observaron los vehículos de los presuntos ladrones abandonando una zona de Newhall.

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Según los agentes, se tenía la sospecha de que los sujetos habían cometido recientemente un robo.

Durante un control de tráfico, tres sospechosos, de 26 y 27 años, fueron detenidos, mientras que uno permaneció prófugo.

En la investigación, los detectives recuperaron dinero, joyas, un bolso de lujo y un inhibidor de Wi-Fi.

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Unos días después, el 4 de mayo, alguaciles del condado de Ventura arrestaron al cuarto sospechoso que había permanecido prófugo.

El jefe del LASD afirmó que los presuntos ladrones utilizaron “tácticas sofisticadas”, entre ellas el uso de teléfonos desechables, una investigación exhaustiva y el alquiler de automóviles obtenidos con el uso de identidades falsas.

“Los grupos de ladrones altamente coordinados están atacando cada vez más los barrios acomodados y, a menudo, eligen casas cerca de campos de golf, parques, rutas de senderismo y zonas de espacios abiertos que facilitan el acceso y las vías de escape”, dijo el sheriff Luna.

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Durante las semanas recientes, vecinos del Valle de San Fernando han reportado una serie de allanamientos de morada, algunos de los cuales terminaron en robos, incluso cuando sus propietarios se encuentran en sus residencias.

Los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles reforzaron las medidas de seguridad, incluso con el uso de la inteligencia artificial, para atacar la incidencia delictiva.

El jefe del LAPD informó que el 4 de mayo, oficiales respondieron a un robo en una casa en la cuadra 1500 de Rexford Drive. El residente se encontraba dentro de la vivienda y escuchó un fuerte estruendo.

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El sospechoso logró darse a la fuga, pero más tarde fue arrestado por oficiales de la Policía de Los Ángeles.

McDonnell dijo que el sospechoso, un joven de 22 años, estaba vinculado a más de 25 robos en toda la ciudad de Los Ángeles, incluidos 14 en el Valle de San Fernando.

De acuerdo con el jefe del LAPD, el presunto hampón también está relacionado con un grupo delictivo sudamericano.

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Los jefes policiacos dijeron que otras tres personas también habían sido arrestadas por presuntamente intentar robar en una residencia en el área de Burbank.

“Hemos escuchado las preocupaciones de la comunidad y estamos actuando con rapidez”, aseguró McDonnell.

Los funcionarios policiales instaron a los residentes a mantenerse alertas en sus respectivas comunidades y a denunciar cualquier comportamiento o situación sospechosa.

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Se recomendó el uso de cámaras de vigilancia cableadas y sensores de movimiento para reforzar la seguridad de sus propiedades.

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