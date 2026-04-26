Ladrones no frenan ola delictiva contra casas en Los Ángeles

Los hampones mantienen su ola delictiva en el área de Los Ángeles tras cometer un allanamiento de morada más en la noche de este sábado.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) busca a los sospechosos que allanaron la noche de este sábado una residencia en Lake Balboa, el incidente más reciente en la serie de robos que se ha cometido en todo el Valle de San Fernando.

De acuerdo con el LAPD, la familia regresó a su casa la noche de este sábado y se encontró con el allanamiento de su vivienda y el robo de miles de dólares en objetos de valor.

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La policía dijo que un número indeterminado de sujetos allanó una residencia en la cuadra 7000 de Shoshane Avenue, en Lake Balboa mientras sus ocupantes se encontraban ausentes, y sustrajeron joyas por un valor aproximado de $15,000 dólares, además de $10,000 dólares más en diversos artículos.

Los residentes del vecindario aseguraron que el robo de la noche de este sábado forma parte de una serie de hurtos que se han cometido en el Valle de San Fernando en las semanas recientes.

“Hay uno aquí, otro a un par de cuadras, y luego otro a unas cuadras más allá. Todo es realmente impactante y te hace estar muy atento a tu entorno, a quién anda merodeando que no debería y cosas así”, declaró Joey Licata, residente de Lake Balboa, en una entrevista con la cadena ABC.

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Licata mencionó que los residentes de Lake Balboa han respondido a la ola de robos formando una patrulla vecinal informal ante la creciente preocupación por la seguridad.

“Conozco a muchas personas de esta cuadra desde hace muchos años y nadie aquí tiene miedo de protegerse a sí mismo ni a sus familiares, así que, obviamente, me horroriza que le ocurriera algo malo a nadie”, añadió la vecina.

El hurto en la residencia en Lake Balboa es el más reciente de los incidentes que han ocurrido en las últimas dos semanas en el Valle de San Fernando.

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Los robos se han cometido en el área de Ventura Boulevard, así como en las comunidades de Sherman Oaks, Woodland Hills, Encino y Tarzana.

El 17 de abril, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dio la orden al LAPD de incrementar el número de patrullas policiales en el Valle de San Fernando como parte de los esfuerzos para detener la incidencia delictiva. Desde esa fecha, se han reportado al menos cinco robos en el área.

Los investigadores recurren a diversas herramientas para frenar los robos, incluidos lectores automáticos de matrículas, mientras se mantiene en curso la búsqueda de los responsables.

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