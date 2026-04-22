Se extiende la ola de robos a residencias en Los Ángeles

La oleada de robos que desde hace algunas semanas afecta a residencias y comercios del Valle de San Fernando se ha extendido a otros vecindarios de la ciudad de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a cuatro presuntos asaltos en casas durante la noche de este martes, lo que eleva el número de incidentes a al menos una docena desde principios de abril.

Uno de los allanamientos se cometió aproximadamente a las 11:30 p.m. en el área de Studio City, en la cuadra 11400 de Sunshine Terrace, donde los sospechosos ya habían escapado cuando llegaron los oficiales del LAPD.

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De acuerdo con la cadena KNN, la persona que reportó el robo a la policía dijo que, cuando llegó a su casa, encontró la puerta abierta, por lo que temió que el sospechoso estuviera dentro.

Los oficiales, portando rifles, pistolas y armas menos letales, registraron la propiedad para confirmar que no hubiera nadie.

Unas horas antes, agentes del LAPD respondieron a dos llamados en Toluca Lake.

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En uno de los casos, una mujer se comunicó al 911 después de observar la presencia de dos desconocidos en el patio trasero de su residencia que, según ella, estaban revisando la propiedad.

A pesar de que los dos sujetos no ingresaron a la casa, se cree podrían ser los mismos individuos que irrumpieron en una casa en la cuadra 3900 de Placidia Avenue, a menos de una milla (1.6 kilómetros) de distancia.

En este incidente, el dueño de la propiedad dijo a los oficiales del LAPD que vio en sus cámaras de vigilancia cuando dos sospechoso entraron por la puerta trasera.

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Inmediatamente, los agentes de policía acudieron al lugar para revisar la casa y sus alrededores, pero no localizaron a ninguna persona sospechosa.

En Mission Hills, una residente activó el sistema de alerta de emergencia tras ver a varias personas con linternas en el jardín de su vivienda, en la cuadra 10200 de Norwich Avenue, presuntamente cuando intentaban allanar la propiedad para robar.

La policía de Los Ángeles no reportó el arresto de ningún sospechoso relacionado con los cuatro incidentes, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.

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“Estos ladrones son muy sofisticados y audaces. Les pido, si alguien me está viendo y me causó daño y robó en mi casa, que por favor pare“, declaró Gabrielle Tuite, víctima de tres robos en dos casas diferentes, en una entrevista con la cadena KTLA.

La residente declaró que los hampones le han hurtado joyas y objetos de valor familiar por un monto superior a $1 millón de dólares, por lo que nuevamente tiene planes de cambiar de residencia.

Los robos con allanamiento de morada se han incrementado en el área de Los Ángeles, y recientemente se han reportado casos similares en las áreas de Sylmar, Sherman Oaks, Valley Glen y Westwood.

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En muchos de estos incidentes, cámaras de vigilancia captaron a sospechosos enmascarados, pero no fueron detenidos por las autoridades.

La alcaldesa, Karen Bass, dio instrucciones al Departamento de Policía de Los Ángeles para aumentar el número de patrullas y el despliegue de recursos adicionales, incluidos lectores de matrículas, como parte de los esfuerzos por frenar los robos e identificar a los responsables.

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